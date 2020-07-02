Хакеры атаковали сайт Общественной палаты РФ с украинского IP

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02.07.2020, 1:16, Новости дня

IP-адрес, с которого произошла новая кибератака на сайт Общественной палаты России, зарегистрирован на Украине, сообщили в ОП.

Хакеры заменили «несколько новостей о ходе общественного наблюдения за общероссийским голосованием» текстом «фейкового сообщения».

Это уже вторая атака на сайт за сутки, передает РИА «Новости».

Напомним, сайты Общественной палаты и проекта фейкам.нет подверглись DDoS-атакам.

Глава экспертно-консультативной группы ОП по общественному контролю за электронным голосованием Александр Малькевич считает, что атаки вызваны активной работой по разоблачению фейков о голосовании по поправкам в Конституцию.



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