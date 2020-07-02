Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле
02.07.2020, 1:08, Новости дня
Так называемая Автономная зона Капитолийского холма в захваченной демонстрантами части Сиэтла ликвидирована, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Она сообщила, что «Сиэтл освобожден», передает ТАСС.
Саму «автономную зону» Макинэни назвала «провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели».
1 июля полиция начала жесткую зачистку «автономной зоны».
Центр Сиэтла был под контролем активистов «Антифа». В том числе оказались захвачены здания мэрии и полиции. Территорию объявили «Автономной свободной зоной Капитолийского холма».
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