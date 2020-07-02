В Общественной палате провели брифинг по итогам голосования

02.07.2020, 1:00, Новости дня

Система голосования в течение недели себя оправдала, однако прежде чем использовать эту практику снова, ее нужно подробно изучить, считают в Общественной палате. Там провели брифинг по итогам плебисцита.

Легитимное голосование состоялось, и его успех во многом зависел от того, что предложения по поправкам вносились гражданами России. Поэтому в последние дни мы стали свидетелями народного голосования. Об этом на итоговом брифинге в общественной палате говорили члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам к конституции.

В центре голосования оказался тот, кто и должен быть в фокусе внимания – избиратель; человек, который делает свой выбор. При подготовке были заложены основные правила: людям должно быть удобно, процедура должна быть простой, понятной и достоверной.

"Люди пришли на участки и отдали свой голос — за или против. Они прекрасно понимали, что в эти дни решалась судьба страны. Безусловно, это историческое и важное событие", — сообщил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

По словам представителей рабочей группы, многие предложения, озвученные во время подготовки к голосованию, должны стать частью специальных законов или подзаконных актов.

Россияне смогли вместе пройти уникальный период в жизни страны. С одной стороны, мы столкнулись с пандемией коронавируса, боролись за жизнь и здоровье, а с другой стороны, перед Россией стоял вопрос будущего конституционного устройства государства.

"Но если пандемия испытывала на эффективность механизмы власти и систему здравоохранения, то второе испытывало нас. Я думаю, что мы победили", — заявил Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Общественной палате удалось организовать беспрецедентную кампанию наблюдения. Более 526 тысяч человек вышли на участки и всю минувшую неделю следили, чтобы процесс проходил без нарушений. Помогли организовать голосование и десятки тысяч волонтеров.

"Отдельно хотел бы поблагодарить наблюдателей и волонтеров. Это как правило молодые люди; они набрали опыт. Потом они будут это вспоминать. Эта правовая работа надолго запомнится", — сообщил Павел ​​​​​​​Крашенинников, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Голосование с 25 июня по первое июля можно назвать уникальным с точки зрения небольшого количества сбоев и нареканий, отметили в Общественной палате. Хорошо себя зарекомендовало голосование в течение семи дней. Этот опыт в дальнейшем будут изучать, чтобы применить наработки в будущем.