Украина не готова к внедрению дистанционного обучения – Бабак

02.07.2020, 0:59, Новости дня

Председатель комитета по вопросам образования и науки в Верховной Раде Сергей Бабак заявил, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях эпидемии коронавируса, об этом он рассказал в интервью “Радіо Свобода” 1 июля.

Дистанционное и онлайн-обучение не могут заменить очное образование, они могут быть дополнительным инструментом для получения знаний. Образование в Украине не готово технологически к переходу на дистанционный формат, считает народный депутат.

При этом дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, считает Бабак.

“Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Есть много причин и все они имеют право на жизнь. У меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Это хоть какой-то элемент доступа к знаниям”, – считает председатель комитета.

Кабинет Министров Украины еще не принял решения по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников.

23 июня и.о. министра образования и науки Любимира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято завершить дистанционно.