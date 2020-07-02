Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение 47 кг кокаина – Офис генпрокурора
02.07.2020, 0:59, Новости дня
В Украине будут судить группу иностранцев за незаконное приобретение с целью сбыта 47 кг кокаина, об этом сообщили 1 июля в пресс-службе Офисе генпрокурора Украины.
Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции и Нидерландов по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
По информации следствия, в июле 2019 года в ходе проведения ряда следственных действий, направленных на разоблачение противоправной деятельности указанных лиц, было обнаружено и изъято наркотическое средство кокаин весом более 47 кг.
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