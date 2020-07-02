 

Видеоблогер Павел Глазков рассказал, что ожидает продолжение нашумевшего российского боевика «Шугалей»

02.07.2020, 0:53, Разное

Популярный видеоблогер Павел Глазков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пояснил подписчикам о том, что ожидает выхода второй части российского боевика «Шугалей». «Это вторая часть фильма о судьбе российского социолога Максима Шугалея и его коллеги-переводчика Самера Суэйфана. Посмотрел первый фильм, жду выхода второй части», — написал он.
Глазков также напомнил о том, что сюжет фильма основан на реальных событиях, а о дальнейшей судьбе Максима Шугалея и Самера Суэйфана до сих пор ничего не известно.

Напомним, из первой части фильма зрители узнали историю российских социологов, оказавшихся в ливийском плену. Второй фильм расскажет о том, как россияне мужественно справляются со всеми испытаниями.

В прошлом году Максим Шугалей и Самер Суэйфан на законных основаниях прибыли в Ливию для проведения социологического исследования. Однако их деятельность вызвала опасения в определенных кругах. Спустя некоторое время россияне были похищены боевиками, подконтрольными так называемому Правительству национального согласия. До сих пор их незаконно удерживают в частной ливийской тюрьме под названием «Митига».

Российские политики и общественные деятели делают все возможное, чтобы социологи как можно скорее вернулись домой. Эксперты уверены, что фильм «Шугалей» может помочь в освобождении россиян.  Кинолента призвана привлечь внимание к проблеме социологов.

Создатели фильма рассказали, что выход второй части запланирован на осень 2020 года.



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