Подведение итогов голосования назначено на 12.00 четверга

02.07.2020, 0:30, Новости дня

В 12.00 мск 2 июля состоится подведение итогов голосования по поправкам в Конституцию, сообщили сотрудники аппарата ЦИК России.

Информцентр ЦИК закроют до утра на дезинфекцию. Зал заседаний будет закрыт с 00.10 до 07.30 мск, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование в РФ проводилось с 25 июня по 1 июля, явка на фоне ситуации с коронавирусом составила 65%.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уже можно констатировать безоговорочную победу сторонников поправок в Конституцию.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, отдать свой голос можно было на придомовых территориях или на дому, в Москве и Нижегородской области проводилось также электронное голосование. Кроме того, было организовано голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».