 

В устранении рака поможет новый светящийся краситель

02.07.2020, 0:10, Новости дня

Команда исследователей представила революционную методику, позволяющую хирургам четко видеть, не осталось ли после хирургического удаления рака крошечных фрагментов, которые могут стать причиной рецидива.

Специалисты использовали краситель, который светится под ближним инфракрасным светом и накапливается в раковых клетках. Команде специалистов удалось провести операцию по удалению опухолей молочной железы у собак, которые проходили лечение в больнице Райана в Школе ветеринарной медицины.

Ученые обнаружили, что краситель подсвечивает не только опухоли, но и раковые клетки, распространившиеся на лимфатические узлы. По мнению ученых, использование красителя, более нацеленного на раковые клетки, может улучшить результаты пациентов.



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