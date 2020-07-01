Ингушетия отличилась высокой явкой на голосовании

01.07.2020, 23:55, Новости дня

Редкое политическое событие способно явиться поводом сбора мусульман в мечетях. Конституционная реформа – то самое исключение.

Учитывая значимость голосования по поправкам в Конституцию для всех россиян, независимо от политических и религиозных убеждений, и, в частности, для всех верующих с принятием поправки к статье 67 основного закона страны – той самой поправки о Боге, постоянные прихожане Экажевской джума-мечети решили встретиться и услышать мнения друг друга.

Также участники этого собрания помолились за то, чтобы все грядущие изменения явились благом для всех, и провели торжественный религиозный обряд Мавлид, передает "Россия 24".

Ингушетия – субъект с традиционно высокой явкой. Наиболее активные участники выборов — люди зрелого возраста.

Накануне региональное Министерство по внешним связям распространило тематические брошюры о традиционной для мусульманской общины жизни на основе Конституции.