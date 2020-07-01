 

Обработано 80% протоколов, за принятие поправок в Конституцию – 77% россиян

01.07.2020, 23:55, Новости дня

Центризбирком сегодня в полдень откроет информационный центр, где представит предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции. Уже сейчас обработаны 80 процентов протоколов.

По предварительным данным, 77,7% россиян поддержали предлагаемые изменения в основной закон страны (против – 21,4%). Явка составила 65%.

При этом в Москве поправки поддержали более 65% (обработано более 50% протоколов), против 32%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на голосовании были обеспечены максимальная доступность и прозрачность, и это гарантирует легитимность плебисцита. Нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, пока нет.

Она также заверила, что сколько бы раз нарушители на голосовании по вопросу поправок в Конституцию не пытались проголосовать, ни один из двойников не проскочит. "Все будут выявлены и переданы в соответствующие службы", — заверила она.

Элла Памфилова заявил также о положительном опыте дистанционного голосования, которое проводилось в Москве и Нижнем Новгороде. По ее словам, в ЦИК обращались люди из других регионов, которые просили дать им такую же возможность.



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