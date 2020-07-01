 

Смолий подал в отставку, Порошенко не избрали меру пресечения. Главное за день

01.07.2020, 23:54, Новости дня

По собственному желанию

Председатель Национального банка Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Он объяснил это тем, что “в течение длительного времени на НБУ оказывается систематическое политическое давление”.

COVID и карантин

За последние сутки коронавирус в Украине подтвердили у 664 человек, 14 больных умерли.

COVID-19 выявили у 101 жителя Киева, в столице ужесточили карантинные меры.

Кабинет Министров Украины инициировал введение ответственности за неношение защитных масок в общественных местах для физических и юридических лиц.

Порошенко в суде

Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, заседание перенесено на 8 июля.

Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля.

Экс-президент отказался давать показания в ГБР по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Подозрение Злочевскому

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заочно сообщили о подозрении бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому, его подозревают в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Трамп выводит войска

Президент США Дональд Трамп утвердил решение о выводе 9500 американских военных из Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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