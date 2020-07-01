Голосование на фоне протестов

01.07.2020, 23:45, Новости дня

В России в среду, 1 июля, завершилось голосование по поправкам в Конституцию страны. Процесс волеизъявления, проходивший в разных формах, растянулся на неделю.

Накануне президент РФ Владимир Путин в своем очередном телеобращении к согражданам назвал 1 июля «основным днем голосования».

Российский Центризбирком в среду начал публиковать информацию о предварительных итогах плебисцита задолго до закрытия участков, что на выборах федерального уровня делать запрещается в соответствии с законом, чтобы результаты не влияли на волеизъявление граждан.

Голосование проходило на фоне различных эксцессов и протестных акций. Так, в Санкт-Петербурге на избирательном участке сломали руку журналисту Давиду Френкелю. Коллеги по цеху заявили о солидарности с ним.

А в подмосковных Химках, по данным «Радио Свобода», члена участкового избиркома с правом решающего голоса Юрия Коростелева двое неизвестных силой усадили в машину и возили по городу, требуя не появляться 1 июля в избирательной комиссии. Полиция по поводу инцидента ведет разбирательство.

На Красной площади в Москве восемь активистов выложили своими телами цифру 2036 – символическую дату, до которой Владимир Путин в принципе может оставаться главой государства после обнуления его президентских сроков согласно поправкам к Конституции. Протестантов, сковавших себя вдобавок наручниками, задержали, а потом отпустили без составления протоколов.

Акция протеста состоялись также на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и вечером в среду в центре Москвы по инициативе движения «Нет!».

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы, учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» сказал, что никаких сомнений в исходе голосования у него не было и нет. По его словам, тот результат, которого ожидает Владимир Путин, и будет преподнесен ему – «на блюдечке с голубой окаемкой».

«Такого голосования я в своей жизни не помню, даже в советское время ничего подобного не было, – добавил он. – Это совершенно беспрецедентный процесс, который, думаю, еще предстоит изучать студентам. Больше всего меня поразил полный произвол в установлении процедуры голосования, наплевательское отношение к наблюдателям, формулирование поправок. Действующую Конституцию нагло и абсолютно открыто, беззастенчиво проигнорировали».

Коротко говоря, это полный беспредел и демонстрация того, что власть сейчас может делать практически все что угодно, констатировал правозащитник. Вместе с тем, как ему представляется, Путину важно было через голосование получить некоторую легитимизированную поддержку населения лично себе, а вовсе не конституционным поправкам.

«Конечно, этого можно было бы добиться, вынеся отдельно на голосование пункт об обнулении президентских сроков, – рассуждает он. – Но тогда вполне вероятно, что Путин не получил бы необходимой поддержки. Даже тех огромных возможностей для фальсификации и подмены голосов может оказаться недостаточно, либо они должна быть такими массовыми, что это явно бросится всем в глаза. Поэтому и было так важно, как в любой спецоперации, закамуфлировать дымовой завесой то, что для Кремля самое главное».

Все эти двести с лишним поправок призваны скрыть основной замысел происходящего – то, что президент в результате голосования сможет оставаться у власти так долго, как он захочет, как минимум до 2036 года, резюмировал Вячеслав Бахмин.

По данным движения «Голос», за предшествующий 1июля период голосования к ним поступили многочисленные сообщения о нарушениях, в том числе массовом принуждении граждан к волеизъявлению, незаконная агитация, многократное голосование, голосования без паспорта и аномальная явка, отличающаяся в расположенных по соседству регионах в разы.

Председатель Межрегиональной общественной организации «Экспертный форум «Законы о выборах – для избирателя» Аркадий Любарев в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» затруднился сказать до обнародования итогов, предопределен ли исход голосования и как будет обстоять дело с фальсификациями.

«Но в ходе досрочного волеизъявления было зафиксировано очень много фактов принуждения к голосованию, – признал он. – А сам процесс голосования организован так, что никаких гарантий отсутствия фальсификаций нет. В этом смысле остается целый букет возможностей».

Также эксперт не смог сказать что-то определенное по поводу того, можно ли в принципе убедиться, что итоги электронного голосования не подтасованы: «В социальных сетях были некие советы, как можно проверить свое голосование. Но неизвестно, реально это будет сделать или нет. На самом деле с электронным голосованием очень много проблем».

Голосование раскололо общество, считает Аркадий Любарев. В глазах одной части общества, легитимность Путина, возможно, и вырастет, а в глазах другой части – упадет, однозначной оценки тут нет, заключил эксперт.