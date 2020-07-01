ЦИК РФ: по данным 50% бюллетеней, поправки поддержали 76% избирателей

01.07.2020, 23:45, Новости дня

Как сообщили в информационном центре Центризбиркома РФ, по данным обработки 50,52% протоколов, за поправки в Конституцию проголосовали 76,24% избирателей, «против» – 22,93%.

Против поправок высказались 22,93% проголосовавших, сообщил «Интерфакс» в среду, 1 июля. По предварительным данным, явка составила 64,99%.

В 20:00 по московскому времени закрылись участки для голосования в крупнейших городах России – Москве и Санкт-Петербурге. Члены участковых комиссий приступили к подсчётам результатов.

По последним официальным данным, как сообщает Радио Свобода, на электронном голосовании, которое было доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода, большинство избирателей высказались за изменение Конституции: в Москве – больше 62 процентов (против – более 37 процентов), в Нижегородской области – почти 60 процентов (против – около 40 процентов).

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против внесения изменений в Конституцию России, огласили данные экзитполов, проведенных ими на избирательных участках. По их данным, в столице России против поправок в Основной закон страны проголосовали почти 55% опрошенных, поддержали поправки чуть менее 45% респондентов.

В Петербурге против поправок высказались свыше 63% участников опроса, поддержали поправки почти 37% опрошенных. В исследованиях приняли участие более 7 тысяч человек.

Другие источники, в основном связанные с провластными структурами, обнародуют совершенно другие цифры экзитполов. Например, по данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра поправки поддержали свыше 71 процента горожан.