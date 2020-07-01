Пенсионеры на вес голоса

01.07.2020, 23:42, Разное

Как в Москве пытались организовать теневое онлайн-голосование. Расследование «Дождя» в рамках «Синдиката-100».

Голосование по поправкам в Конституцию показало, что система электронного волеизъявления, которой воспользовались более миллиона россиян, несовершенна. Она не отсекает повторное голосование тех, кто уже отдал свой голос офлайн. Но главное, обнаружилась возможность похищать голоса реальных людей. Подробности схемы, которая могла привести к массовым фальсификациям, — в расследовании «Дождя». «Новая газета» публикует его как участник «Синдиката-100».

Дисклеймер

Во время голосования по поправкам в Конституцию появились свидетельства, указывающие на несовершенство системы электронного волеизъявления. Выяснилось, что один человек может отдать свой голос дважды — как на участке, так и онлайн. Также обнаружились факты, свидетельствующие о том, что система электронного голосования может быть уязвима для мошенников, решивших похитить чужие голоса. В этом материале «Дождь» подробно рассказывает о схеме, которая, если не закрыть существующие бреши, может использоваться для множественного голосования вместо других людей.

Материалы, использованные при подготовке этого расследования, были переданы «Дождем» в МВД, а о проблеме проинформированы Центризбирком РФ и Общественная палата Москвы.

«Дождь» выражает готовность и в дальнейшем оказывать содействие правоохранительным органам и всем заинтересованным сторонам для предотвращения незаконных действий, которые могут привести к фальсификациям.

Также «Дождь» благодарит Общественную палату, выразившую готовность после завершения голосования по поправкам предоставить свою площадку для публичного обсуждения вскрывшихся проблем в системе с экспертами, правоохранителями и журналистами.

Смотрите расследование «Дождя» на сайте телеканала.Похищение голоса

За пенсионеров, чьи персональные данные оказались в распоряжении организаторов теневой схемы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, оказалось возможным проголосовать через аккаунт на сайте mos.ru. Как выяснил «Дождь», зарегистрированный личный кабинет без проблем верифицируется и затем попадает в реестр на участие в общероссийском голосовании.

Чтобы получить бюллетень, корреспондент «Дождя» использовал сим-карту. Ее корреспонденту дали два молодых человека, представившихся как Олег Аникин и Александр Милостинкин (под этими же именами на них были зарегистрированы аккаунты в соцсетях). Аникин и Милостинкин передавали всем желающим поучаствовать в схеме инструкции и необходимые для регистрации данные.

За каждый голос было обещано 125 рублей. Подробнее «Дождь» рассказывал об этом здесь.

По состоянию на 30 июня, полиция не установила местоположение Аникина и Милостинкина, равно как и заказчиков преступления. Дождь отправил в ГУ МВД по Москве, Следственный Комитет и в Московскую городскую избирательную комиссию запросы о том, насколько продвинулось расследование. В МВД ответили, что с 17 июня проводится проверка информации «о возможных попытках фальсификаций».

Корреспондент Дождя зарегистрировал аккаунт на mos.ru 20 июня и в тот же день подал заявку — менее, чем за 24 часа до закрытия регистрации на электронное голосование. Ранее зампред Общественной палаты Москвы (ОПМ — осуществляет наблюдение за ходом голосования в столице) Алексей Венедиктов, а также главный разработчик Дистанционного электронного голосования Артем Костырко говорили, что аккаунты, зарегистрированные после 5 июня, не будут допущены к голосованию.

«Всего ЦИКом отклонено 89 тыс. 348 заявлений по Москве и Нижегородской области, то есть 7%, как я предполагал», — сообщил Венедиктов «Коммерсанту» за два дня до начала голосования. Из почти 90 тыс. аккаунтов только 16 тыс. были удалены из-за «даты отсечения». Использовались ли при деактивации учетных записей какие-то иные критерии (активность аккаунтов, проверка по номеру телефона и e-mail) — неясно.

По словам одного из разработчиков системы электронного голосования Артема Костырко, базы данных, переданные «Дождем» в Управление по противодействию экстремизму МВД, не попали в руки ДИТ Москвы. Поэтому проверить данные с их помощью было невозможно. «Я не вовлечен в оперативно-розыскные действия, поэтому я могу проверить только методами, доступными мне. Это проверка номеров телефонов, на которые регистрировались аккаунты в последнее время, и спящие аккаунты, которые ничего кроме голосования не делали», — рассказал Костырко «Дождю».

Выявленный «Дождем» случай нарушения был устранен, а электронный бюллетень аннулирован.

Отметим, что получив бюллетень, корреспондент «Дождя» голосовать не стал.

Редакция проинформировала Алексея Венедиктова о возможности голосовать через электронную систему вместо другого избирателя. После этого учетная запись пенсионера была заблокирована. Сам пенсионер сказал «Дождю», что смог проголосовать на дому.

Суть схемы

Олег Аникин и Александр Милостинкин предлагали простой способ голосования за пожилых избирателей, которые обычно голосуют посредством привычного им бумажного бюллетеня. Они передавали пакеты с сим-картами (по 25 и 50 штук) каждому, кто оставил соответствующую заявку в специально созданном чате в WhatsApp. Отметим, проголосовать таким образом можно было только за тех пенсионеров, у которых ранее не был зарегистрирован аккаунт на mos.ru.

Уже в другом чате Аникин и Милостинкин передавали логины и пароли от аккаунтов Google, где хранились таблицы с персональными данными пенсионеров — по 25 или 50 человек в каждой таблице

(копии таблиц «Дождь» передал сотрудникам полиции, сейчас с аккаунтов Google все эти данные удалены). Данные следовало внести в личные кабинеты на сайте mos.ru, а после отметить в таблице, за каким пенсионером какой аккаунт закреплен.

Кадр «Дождя»На скриншоте Олег Аникин рассказывает, что при нужном усердии можно регистрироивать по 50 аккаунтов пенсионеров в день на портале Mos.ru.

Видео доступно в материале «Дождя».

Регистрация кабинета занимает 15−20 минут, при сноровке и опыте — не больше 10 минут, поскольку необходимо попросту скопировать данные из таблицы и поменять сим-карту в телефоне. Учитывая формат «отчетности», то на заполнение таблицы нужно всего две-три минуты. Таким образом можно зарегистрировать до 25 сим-карт за восьмичасовой рабочий день. По словам Олега Аникина, с ним «работали ребята, которые могут делать по 50 аккаунтов в день». Больше 50 сим-карт Аникин и Милостинкин за один раз не выдавали.

По словам Аникина, подготовка к реализации схемы началась «три-четыре месяца назад, до карантина».

Косвенно его слова подтверждаются переданной информацией: «Дождь» обнаружил в полученных списках пенсионера, который скончался два месяца назад. Если бы его данные попытались зарегистрировать, они бы не прошли проверку на mos.ru.

Создание сети по похищению голосов не является сильно затратным мероприятием, говорит политик Максим Кац, отмечая, что он «с жуликами дел не имел». По его словам, поквартирный обход в разгар избирательной кампании может обходиться в 3 тыс. рублей в день. Столько же мог получить оператор за регистрацию 25 сим-карт. Если задачи более простые — услуги стоят дешевле.

Кто все эти люди

Где фитнес-тренер и телохранитель Олег Аникин и его друг Александр Милостинкин могли взять сим-карты, а главное — данные сотен пенсионеров с севера и северо-запада Москвы?

У полиции пока нет ответа на этот вопрос. Представители сотового оператора так же не смогли ответить, откуда у злоумышленников могли быть сим-карты.

Между тем, как выяснил «Дождь», для 21-летнего Милостинкина и его друга Аникина нынешняя политическая кампания —не первая. Прошлым летом оба принимали участие в кампании по выборам в Московскую городскую думу. Тогда они работали в команде кандидата в депутаты Мосгордумы Николая Табашникова — главного редактора телеканала «Моя планета». Он баллотировался по округу Измайлово, но выборы проиграл. По данным «Дождя», именно в Измайлове прописан Милостинкин.

Милостинкин уже тогда попал в поле зрение полиции. В разгар кампании его обвинили в краже агитационного куба у другого кандидата — Антона Медведева.

Момент кражи попал на видео, но приехавшая на место инцидента полиция сначала отказывалась вскрывать машину, а потом — заводить дело.

В итоге дело завели на самого Медведева — за неповиновение полиции.

Бывший кандидат отделался штрафом, а история с кражей куба продолжения не получила. «Его (Милостинкина. — «Дождь») перевели из подозреваемых в свидетели. И он в полиции заявил, что у него есть покровители в округе и ему за это ничего не будет»,— рассказал Дождю Медведев. Спустя восемь месяцев этот прогноз полностью подтвердился.

Кадр «Дождя»На скриншоте: Милостинкин после кражи куба у кандидата Медведева.

Полное видео — в материале «Дождя».

«Я не интересуюсь этими людьми и вам не советую», — сказал Дождю Табашников про Аникина и Милостинкина. По словам участников кампании лета 2019 года, Табашников плохо знал свой штаб и участвовал в предвыборных мероприятиях, поскольку «так было надо».

Милостинкин и Аникин активно пользовались социальными сетями и не прятались. Свои аккаунты в социальных сетях они заблокировали только после того, как полиция начала доследственную проверку возможных махинаций с голосами. Судя по страницам в Instagram и ВКонтакте, друзья путешествовали, занимались спортом и вообще проводили много времени вместе.

Перемены в стиле жизни и контенте личных страниц стали заметны осенью 2019 года — после кампании в МГД. Например,

Аникин, который работал инструктором в бюджетном фитнес-клубе «Зебра» начал посещать премиальный WorldClass, а Милостинкин, раньше отдыхавший на Черном море, посетил вместе с другом Париж и Арабские Эмираты.

По словам других участников чата, в котором передавали личные данные пенсионеров, Милостинкин и Аникин и раньше предлагали им подработку, однако она не была связана с политикой. «Я работал официантом на фестивале „Круг света“, но давно. Платили наличными», — рассказал «Дождю» один из участников. Также Аникин предлагал участникам чата раздавать флаеры со скидками на обучение английскому языку, работать промоутерами и выполнять другую работу. Оплата всегда была поденной и наличными.

Базы сданных

Во время кампании по выборам в Мосгордуму главред «Моей планеты» Николай Табашников был очень активен — ходил на встречи с ветеранами, инвалидами, жителями района. Все это для него организовывали сотрудники префектуры и управы.

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