TVP Info – во главе Совета ЕС Германия сделает всё, чтобы настроить Европу против США

01.07.2020, 23:18, Новости дня

Берлин и Москва в отчаянии, потому что из-за политики Трампа они не в состоянии завершить и запустить в работу газопровод «Северный поток — 2», считает журналист Петар Петрович. В статье для портала TVP Info он бьёт тревогу: сейчас Германия приложит всевозможные усилия для того, чтобы при помощи своего председательства в Совете ЕС настроить всю Европу против США.



Reuters

С 1 июля Германия начала своё председательство в Совете ЕС, которое она намерена прежде всего использовать для нанесения удара по США. «Таким образом Берлин хочет отомстить Дональду Трампу за введённые в отношении газопровода «Северный поток —2» санкции, заявление о выводе части американских войск с территории Германии и за частую критику на международной арене. Цель Германии заключается в том, чтобы превратить Европу в нейтральную сферу перед лицом глобальных конфликтов, далёкую и хладнокровную в отношении США и сотрудничающую с Китаем и Россией», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

В статье он обращает внимание на то, что большинство политического класса Германии с самого начала не скрывало своего нежелательного отношения к американском лидеру. Разочарование на Эльбе его беспрецедентным поведением уже достигает зенита. «По всей видимости, Германия до сих пор не поняла, что слова «Америка прежде всего» не были брошены Трампом на ветер, и что Трамп не боится выходить за рамки политкорректности», — уверяет он.

«Если Германия — самая мощная экономика Европы, а также самая влиятельная страна — нарушает договорённости саммита НАТО о назначении 2% ВВП на вооружение, несмотря на жёсткую критику стран Центральной и Восточной Европы сотрудничает с Россией при строительстве газопровода «Северный поток —2» и как ни в чём не бывало укрепляет экономическое сотрудничество с Кремлём — то она должна считаться с тем, что кто-то, как Трамп, не будет закрывать на это глаза», — объясняет журналист.

На эти все обвинения Германия реагирует исключительно истерически. Большинство немецких политиков и СМИ жалуется на Трампа. При этом они предпочитают обоснованным аргументам, обвинения, инсинуации и пренебрежение.

Немецкий антиамериканизм — это плод многочисленных комплексов и традиционной немецкой любви к России. С момента, когда Трамп вошёл в Белый дом, он только укреплялся. Однако самостоятельно Берлин не в состоянии оказать противостояние Вашингтону на международной арене, он пытается в этом использовать своё влияние внутри самого ЕС.

Согласно некоторым сообщениям, правительство Ангелы Меркель хотело бы склонить страны ЕС к совместным ответным действиям на американские санкции, которые мешают завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Министерство экономики Германии предупреждает, что эти санкции не будут касаться только немецких компаний, но также других европейских стран, а также банков и государственных агенств. Таким образом, Берлин намерен разгневать других членов ЕС, чтобы потом использовать их для совместного удара по США, объясняет автор.

В том, что заинтересованность Германии по вопросу газопровода «Северный поток — 2» соответствует интересам всего ЕС, убежденны многие немецкие парламентарии. «Хотя они должны понимать, что многие члены ЕС думают иначе, они продолжают повторять как мантру, что этот проект не является политическим, и при этом выгоден всей Европе», — добавляет он.

Желание воспользоваться ЕС в борьбе с США показывает, сколь сильно Германия не понимает, что кончились те времена, когда она могла с помощью проевропейских призывов и закулисных нажимов воплощать свои намерения в Европе, а в особенности в её центральной и восточной части.

Петрович обращает внимание на то, что реакция стран ЕС на эти призывы явно не обрадует власти в Берлине. Дипломаты из стран-членов в беседе с польскими изданиями уже подчеркнули, что не видят причин, чтобы рука об руку с немцами нападать на США. «Шансы наших западных соседей в этом вопросе нулевые, потому что санкционные режимы в ЕС принимаются единомышленно», — объясняет он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заявил, что комиссия готовит почву для принятия укрепленного механизма, который улучшит устойчивость Европы в случае экстерриториальных санкций, введённых третьими странами. Он также объяснил, тем самым поддерживая линию Берлина, что санкции США неслыханно противоречат международному праву, а ЕС решительно им сопротивляется. При этом он оценил, что европейские компании участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» легально и в соответсвии с европейским правом занимаются своей деятельностью. Более того, политик предостерёг Вашингтон от ведения такой политики, пригрозив, что в результате они ослабят позицию ЕС по вопросу российской агрессии на Украине. «Пока однако ничего не указывает на то,чтобы США отказались от серьезного удара по этому немецко-российскому проекту. Совершенно наоборот», — уверен он.

Американцы хотят ввести санкции в отношении компаний, которые должны были бы заняться сертификацией газопровода и впоследствии дать разрешение на его эксплуатацию. Без этого условия русские не смогут начать поставлять газ, поэтому Москва и Берлин сегодня находятся в таком отчаянии. Германия рассчитывает на то, что при помощи ЕС она не допустит до такого сценария. Она также хочет углублять экономические отношения с Россией. Более того, Берлин не спешит занять ни одной из сторон в конфликте между Пекином и Вашингтоном, в расчёте и далее продолжить сотрудничество с Китаем, резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.