 

Обнаружена связь цунами с оборотом воды в глубине Земли

01.07.2020, 23:05, Новости дня

Международной группой ученых были обнаружены новые доказательства связи возникновения землетрясений с водным циклом, который происходит внутри Земли.

Специалисты выявили, что нисходящая плита нагревается и сжимается при достижении зоны субдукции. Это приводит к постепенному высвобождению части или всей воды. По мере высвобождения воды понижается температура плавления окружающих горных пород и генерируется магма.

Движение магмы вверх приводит к извержениям. По причине наличия в их расплаве летучих веществ эти извержения являются потенциально взрывоопасными. Подобный процесс может вызывать землетрясения и влиять на ключевые свойства, которые вызывают цунами.



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