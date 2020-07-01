 

Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

01.07.2020, 23:05, Новости дня

Чтобы построить стены, которые могут остановить электроны графена, экспериментальной командой были созданы атомные кирпичи.

Атомные стенки, которые ограничивают электроны, привели к образованию структур. Их спектр ученые сравнили с теоретическими предсказаниями, которые продемонстрировали ограниченность электронов.

Специалистам удалось добиться сконструированных структур, которые стали причиной практически идеального удержания электронов. Доказательством этого является появление резких резонансов квантовых ям с продолжительным временем жизни. Во время исследования обнаружилось, что путем коллективного манипулирования большим количеством атомов водорода могут быть созданы непроницаемые стенки для электронов графена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Соцопрос: рейтинг работы Путина упал до исторического минимума

18.06 / Конституционный комитет Совфеда выступил против сокращения новогодних праздников

10.05 / Кошевой о Гончаруке: Красиво на самокате заехал – и на саночках уехал

27.05 / Кремль не исключил, что день проведения парада Победы будет выходным

12.06 / Welt – с августа граждан Германии ожидает волна разорений

24.05 / Исследователи заявили о смерти 41 человека из-за матча «Ливерпуля» и «Атлетико»

29.05 / Теперь без таймкодов: у видео на YouTube появились главы

14.05 / В Италии назвали дату возобновления футбольного чемпионата в Серии А

23.04 / Видео: Зеленский вернул Саакашвили в политику

10.06 / ВОЗ призвала Пакистан восстановить карантинные меры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска