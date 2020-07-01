Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

01.07.2020, 23:05, Новости дня

Чтобы построить стены, которые могут остановить электроны графена, экспериментальной командой были созданы атомные кирпичи.

Атомные стенки, которые ограничивают электроны, привели к образованию структур. Их спектр ученые сравнили с теоретическими предсказаниями, которые продемонстрировали ограниченность электронов.

Специалистам удалось добиться сконструированных структур, которые стали причиной практически идеального удержания электронов. Доказательством этого является появление резких резонансов квантовых ям с продолжительным временем жизни. Во время исследования обнаружилось, что путем коллективного манипулирования большим количеством атомов водорода могут быть созданы непроницаемые стенки для электронов графена.