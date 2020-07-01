Децентрализованность, распределенность, прозрачность и надежность технологии блокчейн позволяют проводить голосования открыто и честно

01.07.2020, 22:53, Разное

В РФ подходит к завершению голосование по поправкам к Конституции. С 25 по 30 июня в двух субъектах Федерации жители голосовали дистанционно – это Москва и Нижегородская область.

По мнению представителей Ассоциации юристов России, электронное голосование вполне обеспечивает необходимые прозрачность и надежность результатов, а также защиту от фальсификаций и посторонних вмешательств.

«Основные принципы блокчейна будто бы были созданы для проведения голосований. Даже терминология зачастую использована похожая – например, одним из основных алгоритмов любой блокчейн-сети является алгоритм достижения консенсуса, т.к. все участники распределенной сети должны договориться о том, какой блок будет следующим записан в главную цепочку блокчейна, – пояснил член Московского отделения Ассоциации юристов РФ Ефим Казанцев. – Так что технология блокчейн прекрасно подходит для проведения голосований. Децентрализованность, распределенность, прозрачность и надежность этой технологии позволяют проводить голосования открыто и честно».

Однако с правовой точки зрения для полноценного внедрения блокчейна в политические процессы еще многое предстоит сделать, отметил юрист, поскольку на сегодняшний день вопрос применения блокчейна урегулирован очень слабо. Но в любом случае можно сказать, что проведенное на базе блокчейн-технологий электронное голосование стало интересным и прогрессивным экспериментом, опыт которого можно будет использовать для дальнейшего совершенствования избирательного процесса.

Дмитрий Липин – ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов РФ по новым технологиям и правовому обеспечению цифровизации общества, – согласен с тем, что электронная система голосования обеспечивает безопасный, комфортный и защищённый от фальсификаций и других нарушений доступ граждан к электоральным процессам.

«Случаи невысокой явки избирателей на выборах различного уровня в большинстве случаев связаны с невозможностью личного прибытия гражданина на участок по различным причинам. Если предоставить избирателю возможность проголосовать в любое время, в любом удобном месте, из любой точки мира и потратив на это всего пару минут, то явка увеличится многократно», – уверен господин Липин.

Но перед тем как применять электронное голосование повсеместно, необходимо отладить его систем, исключив любые ошибки. Впрочем, уже сейчас технологии блокчейн продемонстрировали стабильность и высокий уровень защищенности. При этом большинство выявленных недостатков были вызваны человеческим фактором, а не самой системой.

«Большую часть сбоев удалось устранить в режиме реального времени, а другие недостатки решаются полным переводом системы на российские программные и аппаратные средства. А так же с помощью более подробного информирования граждан о самой процедуре электронного голосования и его особенностях в ближайшем будущем», – сообщил Дмитрий Липин.

Явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции среди москвичей и нижегородцев дошла до 90%, что подтверждает удобство этой формы волеизъявления граждан.