Футболисты “Интера” забили шесть безответных мячей в ворота “Брешии”

01.07.2020, 22:50, Новости дня

Футболисты миланского "Интера" в матче 29-го тура чемпионата Италии на поле домашней арены "Сан-Сиро" разгромили команду "Брешия", забив в ворота соперника шесть безответных мячей – 6:0.

У победителей встречи голами отметились Эшли Янг (5-я минута), Алексис Санчес (20, пенальти), Данило Д'Амброзио (45), Роберто Гальярдини (52), Кристиан Эриксен (83) и Антони Кандрева (88).

Санчес, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи, а Янг и Эриксен – по одной.

"Интер" с 64 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Брешия" расположилась на 20-й строчке, имея в активе 18 очков. В следующем туре серии А "черно-синие" 5 июля примут "Болонью", а "бело-голубые" в тот же день дома сыграют с "Вероной".