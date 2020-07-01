 

Голодные и очень злые: агрессивные комары атаковали москвичей

01.07.2020, 22:50, Новости дня

С крайне неприятным явлением столкнулись этим летом жители столичного региона. В лесах, парках и на дачах людей атакуют полчища комаров — голодные и очень злые. Пострадавшие от укусов отмечают не только небывалое количество насекомых, но и агрессию, которой раньше не наблюдалось. С чем это связано и когда активность пойдет на спад?

Последствия небывалого природного явления — нашествия полчищ комаров- уже прочувствовали на себе дачники, туристы и даже отдыхающие в городских парках.

"В лесу гулять просто невозможно,  комары уже облепили полностью. Их огромное количество!" — говорят москвичи.

Крылатые кровопийцы расплодились в несметном количестве из-за обильных дождей при теплой погоде, считают энтомологи.

"Каждая самочка может отложить несколько сотен яиц, а тут и дождички пошли. И вот они, голубушки, свои плотики, составленные из яиц, в каждую нашу застойную лужу, застойную канаву, положили. Можно в бочку. Можно в подвал", — отметил Олег Ткачев, энтомолог.

Покусанные и расчесанные члены одного из СНТ показывают заболоченную запрудами реку Клязьма. Поведение рыбы подтверждает: это просто бескрайний инкубатор для комаров.

Комар -пискун, он же — комар обыкновенный. По-латыни — Culex pipiens. Бытует мнение, что если дать самке Culex pipiens вдоволь насосаться, она спокойно улетит, и место укуса зудеть не будет. Это не так. Едва лишь вонзив в вас свой хоботок, Culex pipiens тут же впрыскивает раздражающие вещества.

Строго говоря, это противное насекомое появилось на Земле намного раньше человека. Вся история человечества — лишь краткий миг из жизни комаров.

"Мы можем точно утверждать, что 300 миллионов лет назад они уже вполне процветали и были вполне похожи на современных", — рассказал Никита Вихрев, энтомолог, кандидат наук, научный сотрудник Зоологического музея МГУ.

С точки зрения энтомологов, комар — невероятное по красоте и совершенству творение природы. Чего стоит только удивительная и торжественная картина перевоплощения личинки во взрослую особь.

"Пожалуй, самая его удивительная вещь — это устройство его хоботка, который состоит из семи стилетов, каждый из которых выполняет свою функцию. Один прокалывает, другой впрыскивает что-то против свертывания крови, по третьему идет кровь в самого комара", — пояснил Никита Вихрев.

И хотя это совершенство вряд ли будет утешением для покусанных, ученые выступают против тотального истребления комаров. По их мнению, не стоит ставить экспериментов по уничтожению комаров: завтра уничтожите комаров, а послезавтра исчезнут, например, скворцы.

По прогнозам энтомологов, пик комариной активности в столичном регионе должен быть пройден к середине июля. А пока остается только запастись репеллентами и терпением.



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