 

Глава Нацбанка Украины попросился в отставку

01.07.2020, 22:50, Новости дня

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал заявление об отставке и подал его президенту страны. Свое решение он объяснил "систематическим политическим давлением", которое оказывается на Нацбанк в течение длительного времени.

Как сообщил Смолий, давление делает невозможным для него эффективное исполнение возложенных на него обязанностей.

"Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", — цитирует слова Смолия РИА Новости.

В заявлении отмечается, что глава Нацбанка Украины хочет покинуть свой пост по собственному желанию.

До назначения нового руководителя Нацбанка, функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

Смолий был назначен главой Нацбанка Украины в марте 2018 года, он возглавил его после ухода Валерии Гонтаревой.



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