Малахов попросил не приписывать его к участникам протеста на Пушкинской площади
01.07.2020, 22:48, Новости дня
Телеведущий Андрей Малахов опроверг сообщения о том, что принял участие в акции протеста на Пушкинской площади в Москве.
Видеообращение Малахова опубликовано в соцсетях.
«Друзья меня просто бомбит», – сообщил он.
Он рассказал, что ходил «в театр мобильный по приглашению Кати Варнавы и Саши Молочникова», а «в результате» его «приписали к собравшимся на Пушкинской площади».
«Успокойтесь. Я вне политики», – заверил Малахов, отметив, что «проголосовал сегодня за поправки в Конституцию».
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Напомним, главред RT Маргарита Симоньян назвала Россию «мимимишечным государством» после публикации видео, на котором «девушка из полиции раздает маски протестующим против голосования по поправкам».
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