Нацбанк выступил с заявлением в связи с отставкой Смолия

01.07.2020, 22:45, Новости дня

Члены правления Национального банка Украины уважают решение председателя НБУ Якова Смолия об уходе в отставку и разделяют его опасения относительно систематического политического давления на регулятор. Об этом сказано в заявлении, обнародованном на сайте НБУ вечером 1 июля.

“Правление считает своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”, – отметили авторы заявления.

Президента, правительство и украинских политиков члены правления НБУ призвали “эффективно взаимодействовать с центральным банком” и позволить возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией и законами.

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – заявил он.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ. 15 марта 2018 года он был назначен его председателем. По закону, глава Нацбанка назначается на должность Верховной Радой по представлению президента на семилетний срок.