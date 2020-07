Полиция Сиэтла очистила от протестующих “автономную зону” в центре города

01.07.2020, 22:45, Новости дня

Рано утром 1 июля полиция американского Сиэтла взяла под контроль районы в центре города, которые протестующие объявили “автономной зоной”. Об этом сообщает Star Tribune.

Полисмены в шлемах, с дубинками и винтовками оцепили квартал и начали методично сносить палатки демонстрантов. Полицейские велосипеды использовались в качестве передвижного щита.

После того, как внутри “автономной зоны” не осталось протестующих, тяжелая техника снесла баррикады. Оставшийся мусор вывезли на грузовиках.

Группу митингующих, устроивших сидячий протест на проезжей части, вывели в наручниках. Периметр огородили желтой лентой, вдоль него дежурят вооруженные полицейские.

Департамент полиции сообщил в Twitter, что за отказ разойтись, неподчинение и сопротивление полицейским и незаконное хранение оружия задержан 31 человек.

As of 9:25 AM, officers have made a total of 31 arrests for failure to disperse, obstruction, assault, and unlawful weapon possession. Police continue to provide perimeter security for city crews offering services and performing environmental cleanup.

— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) July 1, 2020

Разгон палаточного городка предпринят во исполнение распоряжение мэра города Дженни Даркан, заявила на сайте полиции шеф городского департамента Кармен Бест.

“Приказ и меры полиции предприняты после нескольких недель насилия в зоне протестов на Капитолийском холме и вокруг него. В результате четырех расстрелов было несколько раненых, двое молодых людей погибли. Повторюсь: я поддерживаю мирные демонстрации. Я тоже хочу, чтобы движение Black Lives Matter привело к значимым изменениям в нашем обществе. Но на самом деле хватит! В СHOP (сокращение от “Организованный протест Капитолийского холма”, – “ГОРДОН”) воцарились беззаконие и жестокость”, – отметила Бест.

С 7 июня центр Сиэтла находится под контролем демонстрантов, проводивших бессрочную акцию против полицейского насилия и расовой нетерпимости. Протестующие снесли заграждения в районе городского управления полиции и местного Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ. 8 июня полицейские из соображений безопасности покинули местность, объявленную “автономной зоной”, свободной от полиции.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что Сиэтл захватили “внутренние террористы”.

7 июня в толпу протестующих врезался автомобиль; водитель ранил из пистолета участника акции, после чего был задержан. В ночь на 20 июня в лагере произошла перестрелка, погиб человек.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).