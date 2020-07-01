Сенатор Менендес предложил ввести новые санкции против российских властей

01.07.2020, 22:40, Новости дня

Сенатор Боб Менендес, наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за предполагаемые выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в среду пресс-службой Комитета по международным отношениям.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были вовлечены в эту операцию. Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате.

Помимо замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

«По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной российской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он неспособен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова встать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки», – заявил Менендес.

Боб Менендес стал первым законодателем, который предложил принять меры в связи с предполагаемыми выплатами, которые Россия, по данным газеты New York Times, предлагала талибам за атаки на американские и коалиционные войска в Афганистане.

Днем в среду госсекретарь Майк Помпео в беседе с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана текут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска. По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в различных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией вызвали возмущение у российской стороны.