 

Сенатор Менендес предложил ввести новые санкции против российских властей

01.07.2020, 22:40, Новости дня

Сенатор Боб Менендес, наиболее высокопоставленный демократ в сенатском Комитете по международным отношениям, предложил привлечь Россию к ответственности за предполагаемые выплаты талибам за убийство американских военных в Афганистане. Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано в среду пресс-службой Комитета по международным отношениям.

Менендес потребовал, чтобы администрация Трампа ввела финансовые санкции в отношении российского президента Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных российских чиновников, которые, по словам сенатора, были вовлечены в эту операцию. Менендес хочет включить положение о новых санкциях в ежегодный законопроект об расходах на оборону (NDAA), обсуждение которого ведется на этой неделе в Сенате.

Помимо замораживания финансовых активов и запрета на выдачу виз Владимиру Путину, Сергею Шойгу и другим высокопоставленным российским чиновникам, сенатор также предложил ввести банковские ограничения для российских оборонных предприятий и расширить санкции против олигархов, входящих в окружение Путина.

«По мере того, как продолжают появляться подробности этой отвратительной российской кампании, Дональд Трамп еще раз доказал, что он неспособен защитить наши войска и нашу страну. Конгресс должен снова встать на защиту нашего народа и наших институтов от кремлевской агрессии. Обсуждение NDAA не может продвигаться без рассмотрения этой поправки», – заявил Менендес.

Боб Менендес стал первым законодателем, который предложил принять меры в связи с предполагаемыми выплатами, которые Россия, по данным газеты New York Times, предлагала талибам за атаки на американские и коалиционные войска в Афганистане.

Днем в среду госсекретарь Майк Помпео в беседе с журналистами отметил, что деньги на поддержку Талибана текут в Афганистан с того момента, как США два десятилетия назад направили в эту страну войска. По словам Помпео, руководство Соединенных Штатов ежедневно получает информацию об угрозах и опасностях, которым подвергаются американские военные в различных точках земного шара. Госсекретарь также отметил, что сообщения о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией вызвали возмущение у российской стороны.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Zeit – Брюссель убеждает Западные Балканы, что европейская солидарность — не «сказка на бумаге»

11.04 / Пушков предостерег против преждевременной отмены карантина

14.04 / Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать «скорую»

19.06 / Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

07.06 / Акции протеста против расизма и полицейского произвола проходят по всей Европе

27.05 / Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы

20.05 / ВОЗ заявила о вхождении РФ в фазу стабилизации ситуации с коронавирусом

11.06 / Гармаш: Включение нас в украинскую делегацию ТКГ поломало сценарий России. Было видно: они еще не знают, что с этим делать

11.05 / Бен Стиллер сообщил о смерти своего отца

17.06 / В Кремле ответили на вопрос о предложении отменить осуждение пакта Молотова-Риббентропа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска