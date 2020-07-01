Испытания потенциальной вакцины от COVID-19 дают положительные результаты

01.07.2020, 22:40, Новости дня

Новый препарат, который может стать вакциной от COVID-19, показал положительные результаты. Об этом сообщили в среду сразу два фармацевтических гиганта: американская корпорация «Пфайзер» (Pfizer) и биотехнологическая фирма из Германии BioNTech. Условный код нового препарата – BNT162b1.

В течение месяца экспериментов было установлено, что организм участников эксперимента начал вырабатывать антитела, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Размеры экспериментальной группы пока невелики: это 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. У некоторых из них были выявлены слабые побочные эффекты, такие, как боль в том месте, где была сделана инъекция, и повышенная температура, что считается нормальной реакцией на прививку.

Представители обеих компаний отмечают, что пока неясно, сколько времени продлится иммунная реакция и какая степень иммунитета нужна человеку, чтобы защититься от COVID-19.

Совместные разработки Pfizer и BioNTech включают еще три препарата, над которыми проводят опыты ученые этих фирм. Однако над вакциной BNT162b1 они пока работают дольше всего. Полученные в ходе ее создания данные ученые используют, чтобы определить: какая из других потенциальных вакцин является более перспективной, и какую дозировку использовать для более масштабных экспериментов, с подопытными группами численностью до 30 тыс. человек.

Обе компании сообщили, что располагают мощностями для производства до ста миллионов доз к концу нынешнего года, и свыше 1,2 миллиарда – к концу следующего.

Сегодня не менее 25 экспериментальных вакцин клинически проверяются уже на людях, сообщают специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Среди них, наиболее перспективными считаются разработки компаний Moderna, CanSino Biologics и Inovio Pharmaceuticals, но для коммерческого использования ни одна из них еще не утверждена.