Пятерка самых дешевых автомобилей в России на первое июля 2020 года

01.07.2020, 22:09, Разное

Редакция автомобильного портала CarsWeek.ru первого числа каждого месяца публикует пятерку самых дешевых новых автомобилей на отечественном рынке на дату публикации. В рейтинге учитываются все скидки и акции от официальных дилеров.

Победителем июльского рейтинга стал бестселлер отечественного производства LADA Granta. Автомобиль, получивший обновление в 2018 году, продолжает пользоваться большим спросом у российских покупателей. Цена базовой комплектации составляет сегодня 470 900 рублей. За эти деньги в оснащение автомобиля будут входить две подушки безопасности и электрические стеклоподъемники. 1,6 литровый бензиновый двигатель будет оснащаться только механической коробкой переключения передачи. Более дорогие комплектации автомобиля могут похвастать наличием мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контролем и АКПП.

Серебро рейтинга за Datsun on-DO, седан от японского бренда Datsun, принадлежащий компании Nissan. Модель on-DO построена на базе российской Lada Granta, и в технической части не отличается от нее. Единственными отличиями является собственный дизайн передней и задней части, немного доработанная подвеска, пересмотренные элементы интерьера, а также собственные списки штатного и дополнительного оборудования. Базовая комплектация стоит сейчас от 516 000 рублей. В качестве силового агрегата установлен такой же 1,6-литровый мотор, в паре с которым работает механическая трансмиссия на пять ступеней. Привод только передний.

Бронзу забирает Datsun mi-DO, по сути это брат близнец серебряного призера рейтинга, с той лишь разницей, что это хэтчбек. Стоимость усеченной версии автомобиля в базовой комплектации составляет 539 000 рублей. К сожалению, в скором времени отечественные автолюбители не смогут приобрести данные автомобили в салонах официальных дилеров. Компания объявила о прекращении продажи этих автомобилей в РФ из-за низкого спроса.

Самый проходимый из всех участников рейтинга расположился на четвертом месте. Lada 4×4, прародитель которой увидел свет более сорока лет назад сегодня доступен в салонах за 572 000 рублей. Это будет трехдверный кузов, 1,7 литровый двигатель, механическая коробка передач, постоянный полный привод и раздаточная коробка с блокировкой дифференциалов и понижающей передачей. Именно эта связка и сделала автомобиль настолько популярным во многих странах мира.

Разные модификации по сути одного автомобиля замыкают рейтинга самых дешевых авто на отечественном рынке новых автомобилей. Renault Logan/Sandero в базовой комплектации сегодня можно приобрести за 577 000 рублей. Базовая версия оснащается 1,6 литровым бензиновым двигателем и МКПП. Хорошая эргономика и легендарная надежность данных автомобилей одинаково доступна в любой комплектации и поставляется по умолчанию.