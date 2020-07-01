Эксперт из Финляндии обвинил зарубежные СМИ во лжи о голосовании в России

01.07.2020, 22:08, Новости дня

В Санкт-Петербурге международные наблюдатели высоко оценили организацию голосования по поправкам в Конституцию России.

Так, эксперт из Финляндии, политолог Йохан Бекман в ходе пресс-конференции заявил: «Процесс голосования организован на самом высоком уровне. Безопасность и прозрачность выборов организованы отлично».

Он сообщил, что «весь год наблюдал за этим процессом, за публикациями в российских и зарубежных СМИ».

«Отмечу, что происходит настоящая антироссийская агитация, очень много лживой информации присутствует в зарубежных и российских СМИ. В действительности все совершенно не так, как пытается показать российская оппозиция и их зарубежные кураторы», – сказал он.

По мнению Бекмана, в РФ «было соблюдено главное правило – голос народа услышан, абсолютно у всех граждан есть возможность сделать выбор».

Сергей Лущ, председатель центрального совета МСКОО «Русь Молодая», обратил внимание на безопасность избирателей на участках для голосования: «Голосование организовано на высоком уровне. За все время нашего наблюдения нами не было выявлено ни одного нарушения. Также на отличном уровне организована безопасность избирателей. Можно сказать, что избирательные участки сейчас – самое безопасное место».

«Ничто не препятствует выражению мнения граждан. Мы как международные эксперты получили возможность задать любые вопросы организаторам. Везде ведется видеофиксация. Местные избирательные комиссии проделали отличную работу. Это очень интересный опыт, который мы можем применить в Республике Беларусь», – сказал он.

Его коллега из Белоруссии Алексей Дзермант согласился с такой позицией. Научный сотрудник Института Философии Академии Наук Белоруссии заявил, что провести подобное голосование в условиях пандемии непросто: «Уже третий день мы находимся в Петербурге. Я заметил, что в северной столице отличная явка среди избирателей, это видно и по цифрам досрочного голосования».

«В целом каких-то серьезных нарушений не встречалось. Было интересно понаблюдать за работой КОИБов. Подводя итог нашему наблюдению в течение шести дней, я могу сказать, что все достаточно открыто, транспарентно. Я думаю, что это уникальный опыт, всё-таки провести такое мероприятие в условиях пандемии нелегко. Видно, что граждане активны, и, что самое главное, осведомлены о поправках в Конституцию», – сообщил он.

Политолог из Италии Андреа Джанотти высоко оценил транспарентность голосования, добавив, что ему лично удалось пообщаться со всеми участниками голосования: «Мы были на участках и своими глазами видели, как все реализовано. Могу уверить, что все было организовано корректно, особенно учитывая текущие условия пандемии».

«Всем избирателям было обеспечено право выразить свое мнение. Что интересно, на всех участках находились наблюдатели – представители различных движений. Никаких ограничений для нас не было, нам удалось пообщаться со всеми участниками процесса, от председателей комиссии до наблюдателей и самих избирателей», – сказал он.

Голосование по поправкам в России завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общая явка в России достигла 65%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».