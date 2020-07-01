 

Политолог: Голосование дало хороший результат с большим заделом

01.07.2020, 22:08, Новости дня

«В целом, голосование было открытым, и, скорее всего, оно будет признано легитимным. Нарушений мало, избирательная система эффективно сработала», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя завершившееся голосование по поправкам в Конституцию.

«Впервые не только в России, но и во всем мире было применено «растянутое» голосование в сочетании с электронным голосованием, подачей бюллетеней рядом с домом, и другими формами», – отметил директор Центра политической конъюнктуры  Алексей Чеснаков.

«В целом, голосование было открытым, и, скорее всего, оно будет признано легитимным, – подчеркнул политолог. – Нарушений мало, избирательная система эффективно сработала. Не было никаких серьезных претензий, в том числе и по организации электронного голосования в Москве».

В целом, «получен хороший результат с большим заделом, который показывает, что граждане в большинстве своем проголосовали за поправки в Конституцию», – резюмировал Чеснаков.

Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в среду. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян. По оценке ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан. Общая явка в России достигла 65%.

По данным Центризбиркома, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за пять дней приняли почти 50 млн человек.  Накануне в оперативном штабе по наблюдению за голосованием сообщили, что итоговая явка на дистанционном электронном голосовании составила 93,01%, было выдано более 1,1 млн бюллетеней. 



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