 

ЦИК обработал половину протоколов голосования по поправкам в Конституцию

01.07.2020, 22:08, Новости дня

Поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали более 76% россиян, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50% протоколов.

За принятие поправок проголосовали 76,24% россиян, против – 22,93%, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование по поправкам, которое проходило в РФ с 25 июня по 1 июля, завершилось. Общая явка в России достигла 65%.

Проводилось также голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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