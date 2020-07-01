ЦИК обработал половину протоколов голосования по поправкам в Конституцию
01.07.2020, 22:08, Новости дня
Поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали более 76% россиян, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 50% протоколов.
За принятие поправок проголосовали 76,24% россиян, против – 22,93%, передает РИА «Новости».
Напомним, голосование по поправкам, которое проходило в РФ с 25 июня по 1 июля, завершилось. Общая явка в России достигла 65%.
Проводилось также голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
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