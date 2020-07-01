 

Мнение: Схиигумен Сергий лишнего наговорил?

01.07.2020, 21:45, Разное

Генпрокуратура заинтересовалась запрещенным в служении схиигуменом Сергием. Тем самым, что взял под контроль Среднеуральский монастырь, который на минувший неделе прославился даже  в московской селебрити-тусовке, когда в монастырь незваной татаркой нагрянула Ксения Собачк…

Так вот Генеральная прокуратура потребовала удалить с YouTube видеообращение духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова), в котором тот призвал не участвовать в голосовании по поправкам в конституцию.

Генпрокуратура направила Роскомнадзор уведомление, в котором признала недостоверной информацией следующие слова схиигумена: «Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов для голосования, независимо от нашего согласия или несогласия, то есть им нужна массовость, будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узакониваем власть будущего антихриста и его слуг и теряем благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери. Заявляю всем народам России, не ходить на пункты для голосования!».

О, как! Не пойму, то ли првду-матку врезал Сергий, то ли сошел с ума и наговорил лишнего?

На снимках:   Среднеуральский женский монастырь и духовник монастыря  Сергий (Романов), фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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