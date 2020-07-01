Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении на НБУ

01.07.2020, 21:41, Новости дня

Председатель Национального банка Яков Смолий подал в отставку, об этом 1 июля сообщила пресс-служба регулятора.

Заявление об увольнении по собственному желанию Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей по руководству деятельностью Национального банка и взаимодействию с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – приводит пресс-служба слова Смолия.

30 июня совет Национального банка отказался рассматривать вопрос о назначении Олега Чурия на должность зампредседателя НБУ на новый семилетний срок. Пресс-служба регулятора заявила, что совет действовал в нарушение закона, что может указывать на политическую мотивированность его отдельных членов.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ. 15 марта 2018 года он был назначен его председателем.