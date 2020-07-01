Мнение: ОАЭ устанавливают контроль над Сокотрой.

01.07.2020, 21:40, Разное

ОАЭ устанавливают контроль над Сокотрой.

Установив контроль над большей частью острова в результате начавшегося в мае мятежа 1-й бригады морской пехоты, которая была поддержана ополченцами лояльными STC и финансируемыми ОАЭ, мятежники фактически обеспечили переход острова под контроль сил южных сепаратистов, ведущих боевые действия с поддерживаемыми Саудовской Аравией силами Мансура Хади к западу от Адена.

На конец месяца мятежники контролируют административный центр острова, крупнейший аэродром, практически все воинские части (кроме двух, остающихся под контролем сил лояльных Хади и связанных с партией «Аль-Ислах»). С учетом того, что лояльные Хади формирования сейчас пытаются сдержать наступление войск «Ансар Аллах» в провинциях Мариб и Аль-Джавф, а также ведут боевые действия с отрядами STC в южных провинциях Йемена, сил для укрепления позиций на острове у Хади фактически нет. Требования Эр-Рияда прекратить захват острова и восстановить контроль хадистов над Сокотрой были фактически проигнорированы, так как STC действует с молчаливого согласия ОАЭ, которые не только финансируют и вооружают STC и силы Терика Салеха, но и активно используют их для вычленения из состава Йемена Сокотры, а при удачном стечении обстоятельств и части Южного Йемена.

Так как Эр-Рияд пытается уклониться от сценариев прямого противостояния с ОАЭ, чего от Саудовской Аравии фактически требуют хадисты, он снова отошел от тактики угроз к политике увещевания и уступок. Переговоры по линии МИД Саудовской Аравии и ОАЭ призваны добиться хотя бы видимости сохранения единства и формального контроля Хади над островом, хотя о разоружении мятежников и установлении полного силового контроля хадистов над Сокотрой речь уже не идет. Фактически, Саудовская Аравия готова признать изменившийся на острове баланс сил при сохранении некоторых внешних атрибутов старой власти.

Правительство Хади крайне негативно оценивает эту линию, прямо обвиняя ОАЭ в том, что они установили «полный суверенитет эмиратов над Сокотрой». Советник министра информации Мухтар Аль-Рахби обвинил ОАЭ в том, что те хотят отделить Сокотру от Йемена и создать там постоянные военные базы под предлогом защиты от Катара и Турции, а также завладеть всеми природными ресурсами Сокотры. Также ОАЭ обвинили в том, что она пытается реализовать свою стратегию не только на Сокотре, но и в мухафазе Хадрамаут.

ОАЭ на этих переговорах имеет сильную позицию, так как ссылается на мнение общественных собраний, потребовавших введения на Сокотре «местного самоуправления под контролем STC» и «изгнания оккупационных сил» — сил Хади, за которым стоит Саудовская Аравия. Также «общественные советы» требуют прекратить выплаты из бюджета Сокотры выходцам из Северного Йемена, которые «объедают бедных жителей острова и способствуют росту нищеты».

Одновременно с этим ОАЭ нарастали объемы гуманитарной помощи для Сокотры, что позволяет эмиратчикам выглядеть благодетелями на фоне «некомпетентного и коррумпированного правительства Мансура Хади». Над целым рядом административных зданий вместо флага Йемена теперь висят флаги Южного Йемена и ОАЭ.

Эр-Рияд резонно опасается, что политика ОАЭ на Сокотре может привести к крушению поредевшей саудовской коалиции и еще сильнее осложнит положение королевства в горячей войне с хуситами и гибридной войне с Ираном.

Кроме того, подогреваемые ОАЭ сепаратистские настроения не только раскалывают лагерь интервентов, но и льют воду на мельницу пропаганды хуситов, которая, ссылаясь на действия ОАЭ на Сокотре и в Адене, заявляет, что интервенты хотя украсть территорию Йемена и уничтожить единое Йеменское государство, защитниками которого себя провозглашает «Ансар Аллах», находя с этими лозунгами поддержку как среди значительной части йеменских военных, так и среди гражданского населения и части племенных вождей. Саудовская Аравия длительное время пыталась представить хуситов как экстремистское религиозное движение, в то время как хуситам успешно удалось развернуть нарратив в сторону национально-освободительной борьбы против иностранной интервенции. И действия ОАЭ еще сильнее подпитывают нарратив, транслируемый из Саны.

ОАЭ не считает это своей проблемой, так как от цели военной победы над хуситами ОАЭ уже давно отказались, с чем связан вывод части войск из Йемена и сокращение поддержки операций вдоль побережья Красного моря, что сделало невозможным возобновление наступления с целью овладения Ходейдой, через которую идет поток иранских военных грузов для хуситов.

По сути, ОАЭ продолжают проводить линию по ползучей аннексии Сокотры, постепенно ликвидируя там власть администрации и военных лояльных Хади и Саудовской Аравии. Когда от них полностью избавятся, а экономическая помощь повысит лояльность местного населения к идее выхода из состава Йемена и присоединению к ОАЭ, будет проведен референдум о самоопределении Сокотры под присмотром силовых структур STC, если конечно у хадистов не получится нанести им поражение и взять под контроль южные провинции к западу от Адена, что может затруднить реализацию планов ОАЭ.

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Специально для ФАН

Полностью по ссылке https://riafan.ru/1289527-iemenskaya-voina-kak-oae-ustanavlivayut-kontrol-nad-ostrovom-sokotra