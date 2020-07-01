 

Байден намерен в случае избрания ввести экономические санкции против Пекина

01.07.2020, 21:32, Новости дня

Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил в среду, что в случае избрания введет против Китая экономические санкции.

Принятый в Китае в связи с ситуацией в Гонконге закон о безопасности Байден назвал смертельным ударом по свободе Гонконга.

По словам Байдена, обнародовав закон о безопасности, Пекин остается безнаказанным.

Напомним, что, согласно этому закону, жители Гонконга могут караться тюремным заключением, вплоть до пожизненного, по обвинениям в призывах к выходу из КНР, диверсионной деятельности, терроризме и пособничестве иностранным государствам.

В заявлении агентству Reuters Байден отметил, что новый закон, «введенный в действие в тайне и чрезвычайно широкий по охвату, уже сегодня представляет собой смертельный удар по гражданским свободам и автономии Гонконга, отличающими его от остального Китая».

Вероятный кандидат в президенты от демократов пояснил, что запретит американским компаниям «пособничать репрессиям и поддерживать полицейское государство, возглавляемое Китайской коммунистической партией».



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