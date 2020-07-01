ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах

01.07.2020, 21:30, Новости дня

Центральная избирательная комиссия РФ будет работать над тем, чтобы расширить применение на выборах электронного голосования, заявили глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, дистанционное голосование во время плебисцита оказалось как никогда востребованным, передает РИА «Новости».

Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило. По ее словам, очень мало случаев нарушений на голосовании, в ЦИК «знают о четырех».

Она пообещала, что ЦИК примет меры по недопущению случаев двойного голосования.

«Ни один из «двойников» не проскочит», – сообщила глава ЦИК.

Памфилова также добавила, что итоги голосования по Конституции подсчитаны уже в шести регионах.

Общая явка после закрытия участков в РФ достигла 65%. Памфилова считает ее «очень достойной».

Голосование по поправкам в РФ завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».