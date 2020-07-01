Опубликованы данные экзитполов по голосованию

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01.07.2020, 21:30, Новости дня

Из данных экзитполов ВЦИОМ следует, что 71,2% россиян проголосовали за поправки в Конституцию, 28,3% выказались против.

Об этом информирует РИА «Новости».

Голосование по поправкам в РФ завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

Общая явка в РФ достигла 65%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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