 

Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30

01.07.2020, 21:23, Разное

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные итоги всенародного голосования по поправкам к Конституции. К вечеру 1 июля удалось обработать уже 30% протоколов.

В ЦИК заявили, что поправки к Конституции поддержали 74,1% голосовавших, против высказались 24,97% (данные на 21:30 мск). Явка составила 65%.

Предварительно, изменения положительно оценили практически во всех регионах страны. Выделяются только результаты по республике Коми: там поправки не одобрили 68,8% (результат обработки 5,2% голосов – Прим.ред.).

Официальные итоги должны быть подведены в течение пяти дней. Обновленная Конституция вступит в силу сразу после публикации окончательных результатов.



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