Помпео призвал продлить оружейное эмбарго против Ирана — но к нему не прислушались

01.07.2020, 21:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Совбез ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана, вскоре истекающее согласно условиям ядерной сделки 2015 года. При этом он предупредил, что Тегеран будет постоянно угрожать как Ближнему Востоку, так и Европе, пишет The Washington Post. Вместе с тем, он столкнулся с сопротивлением со стороны не только Китая и России, но и европейских союзников, напомнивших Вашингтону, что США сами вышли из ядерной сделки, и поэтому не имеют права восстанавливать в её рамках какие-либо санкции.



Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Совет Безопасности ООН продлить эмбарго на поставки иранского оружия, учитывая, что срок его действия истекает через четыре месяца. Однако он столкнулся с сопротивлением Китая, РФ и даже европейских союзников Вашингтона, которых, как и США, беспокоит деятельность Ирана на поприще ядерных и ракетных разработок, пишет The Washington Post.

В ходе онлайн-заседания Совбеза Помпео назвал Иран «самым гнусным террористическим режимом в мире», предупредив, что Тегеран будет в дальнейшем разрабатывать и экспортировать оружие, которое будет представлять опасность как для Ближнего Востока, так и Европы.

«Иран будет постоянно висеть дамокловым мечом над экономической стабильностью Ближнего Востока, угрожая таким странам, как РФ и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергоносители», — заявил Помпео.

По его словам, отмена эмбарго превратит Иран в «беспринципного торговца оружием», который будет вести дела с такими группировками, как ХАМАС и «Хезболла», подливая масла в огонь конфликтов в Венесуэле, Сирии и Афганистане.

Данное заседание Совбеза было посвящено обсуждению доклада ООН об эмбарго, которое истекает в рамках ядерной сделки с Ираном от 2015 года. В своё время США сыграли немалую роль в заключении этого соглашения, однако в 2018 году президент Трамп решил из него выйти, вновь введя против Тегерана санкции. При этом с помощью правовой лазейки администрация Трампа угрожает «восстановлением» санкций ООН, в том случае если эмбарго не продлят. При этом, как напоминает CNN, Вашингтон более не является стороной ядерного соглашения с Ираном.

Однако встреча очень быстро свелась к обсуждению самой сути ядерной сделки, а также стратегии США по «максимальному давлению» на Иран с помощью санкций, которые должны убедить Тегеран пойти на перезаключение договора на других условиях.

В частности, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал подобную стратегию «политикой максимального удушения». «Задача состоит в том, чтобы добиться смены режима или создать ситуацию, когда Иран буквально не сможет дышать. Это как ставить кому-то колено на горло», — добавил он, намекая на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Покинув СВПД, США более не являются его стороной и не имеют права на восстановление санкций в рамках Совета Безопасности», — заметил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

По словам Помпео, США предпочли бы сотрудничать с Совбезом с целью продления иранского оружейного эмбарго. Однако почти все постпреды, присутствующие на переговорах, выразили «сожаление» по поводу решения США выйти из ядерной сделки, призвав Вашингтон проявить сдержанность в своих действиях и риторике. При этом они также попросили Иран вернуться к выполнению своих обязательств по соглашению.

Между тем, даже европейские союзники США, поддерживающие продление эмбарго, сообщили, что выступают против введения новых антииранских санкций.

Госсекретарь уже не следил за ходом обсуждения, когда в конце переговоров на них появился глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Последний показательно начал и закончил своё выступление цитатой иранского премьер-министра Мохаммеда Моссадыка, который был свергнут в ходе организованного ЦРУ переворота в 1953 году.

По словам Зарифа, истечение срока действия эмбарго на поставки оружия — это неотъемлемая часть ядерной сделки 2015 года. Кроме того, он потребовал от США компенсировать Ирану экономический ущерб из-за санкций.

«Международное сообщество в целом и Совбез ООН в частности стоят перед важным выбором: сохраняем ли мы уважение к верховенству права, или же мы возвращаемся к закону джунглей, потакая капризам преступного задиры?» — подытожил он.