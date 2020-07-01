 

Озвучены результаты по итогам подсчета 25% протоколов голосования

01.07.2020, 20:48, Новости дня

За принятие поправок проголосовали 73,24% россиян, против – 25,8%, следует из данных ЦИК после обработки 25% протоколов.

Также расшифрованы данные онлайн-голосования по поправкам в Москве и Нижнем Новгороде. В столице за проголосовали 62,33% избирателей, в Нижегородской области – 59,59% нижегородцев, передает РИА «Новости».

В Москве и регионах центральной РФ подсчет голосов только начался. В столице обработаны 0,03% протоколов. За высказались 90,98%, против 9,02%.

Голосование на территории РФ завершилось в 21.00 мск.

К 20.00 явка составляла 64,99%. В Москве и центральной части РФ голосование завершилось в 20.00 мск.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает «очень достойной» явку на голосовании по поправкам к Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Россиян предупредил об аномально жарком лете

29.04 / Вертолет НАТО рухнул в море вблизи Греции

17.04 / АР: Майкла Коэна, экс-юриста Дональда Трампа, переводят под домашний арест

27.04 / Боевики 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил, без потерь с украинской стороны

19.05 / Новейший комплекс «Парализатор» поступил на службу военной полиции

07.06 / Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

17.06 / Лавров допустил позитивное влияние США на ситуацию в Ливии

26.05 / Против Медведчука откроют дело за госизмену, в Украине заработало метро. Главное за день

07.05 / После несанкционированной акции во Владикавказе задержаны около 40 рецидивистов

26.06 / Отвлекающий манёвр Пхеньяна — Times об обострении ситуации на полуострове, чтобы меньше говорили о здоровье вождя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска