В РФ завершилось голосование по поправкам в Конституцию

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01.07.2020, 20:48, Новости дня

После того, как в Калининградской области закрылись избирательные участки, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию в РФ завершилось.

Об этом информирует «Интерфакс».

В Москве и центральной части РФ голосование завершилось в 20.00 мск.

После обработки 25% протоколов следует, что «за» принятие поправок проголосовали 73,24% россиян, против – 25,8%.

К 20.00 явка составляла 64,99%. Глава ЦИК Элла Памфилова считает «очень достойной» явку на голосовании.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».



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