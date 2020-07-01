В Кремле оценили законопроект американского сенатора о санкциях против Путина

01.07.2020, 20:48, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о законопроекте, который внес в Сенат США американский сенатор Роберт Менендес, предусматривающем санкции против властей РФ и в том числе Владимира Путина за «сговор» с талибами.

«В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Роберт Менендес внес в Сенат законопроект, предполагающий санкции против российских властей и лично Владимира Путина «за сговор с талибами».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история о якобы сговоре РФ с талибами была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии.

Издание New York Times ранее заявило, что «российское подразделение» якобы «предлагало боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ назвали статью «вбросом американской разведки».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.