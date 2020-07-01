 

Трампу докладывают не обо всем

01.07.2020, 20:38, Новости дня

Глава американского госдепа Майк Помпео рассказал, что президента США Дональда Трампа не информируют обо всех донесениях разведки США. Это связано с тем, что не всегда решения должен принимать именно лидер государства.

Помпео отметил, что для него каждый день проводят брифинг по поводу потенциальных угроз для посольств США. Глава госдепа обратил внимание на то, что не ходит каждый раз с этими вопросами к президенту. Американский политик пояснил, что обращается к Дональду Трампу лишь тогда, когда проблема является действительно серьезной, полученные данные — достоверными, а источник информации — серьезным.

Майк Помпео напомнил, что ранее возглавлял ЦРУ. Занимая такой пост, он следил за тем, чтобы Трамп всегда получал информацию, когда необходимо было принимать важные стратегические решения, сообщает "Интерфакс".

Глава американского госдепа опроверг предложения о том, что США не предприняли решительных действий на фоне появившейся информации, связанной с Россией и движением "Талибан" (запрещено в России).

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что военная разведка РФ якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на военнослужащих в США. Дональд Трамп заявил, что эта информация является недостоверной, как и ее источник.



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