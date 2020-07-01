 

Тренер “Зенита” Семак: нервозность мешает нам получать удовольствие от игры

01.07.2020, 20:38, Новости дня

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против "Тамбова" (2:1).

Встреча проходила в Нижнем Новгороде. Победу "сине-бело-голубым" принес Эмилиано Ригони, забивший мяч на 91-й минуте.

"Поле? Очень хорошее. Прекрасный стадион. Антуража и болельщиков, естественно, не хватает, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Играть без болельщиков – это достаточно странно. Никому это не нравится – ни футболистам, ни тренерам".

Также Семак высказался об игре своей команды: "Все, кто выходят, выкладываются на сто процентов. Доволен всеми футболистами без исключения".

"Проблемы с реализацией? Моменты создаем, их много, а что касается реализации, то не всегда можем принять правильное решение. В каких-то играх у нас очень хорошая реализация, достаточно много было и крупных побед. Сейчас нервозность мешает нам получать удовольствие, играть и забивать столько, сколько хотели бы", – подытожил наставник петербуржцев.

"Зенит" одержал четвертую победу кряду и с 59 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата РФ подопечные Семака в воскресенье, 5 июля, на выезде сыграют с "Краснодаром".



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