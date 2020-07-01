Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

01.07.2020, 20:30, Разное

Закон о защите памятников, не очень испугал активистов BLM.

Полиция разыскивает персонажей, которые вчера ночью облили красной краской статую Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.

В Балтиморе статую Джорджа Вашингтона пометили надписью "Рабовладелец".

Но помимо такого уличного вандализма, вполне себе продолжается компания по снятию статуй под давлением общественности и петиций.

Например, в Огайо сняли очередного Христофора Колумба.

В Бостоне, местные власти приняли решение таки снести памятник Аврааму Линькольну, как слишком расистсткий.

В принципе, закон против вандализма, никак подобному процессу сноса памятников не препятствует, просто переводит его в организованное русло в городах, где у власти находятся представители Демократической партии горячо поддерживающих ликвидацию/перенос части памятников.



Продолжается снятие памятников и в Европе.

В Бельгии убрали еще одного Леопольда II ответственного за геноцид в Конго.



А это памятник одному из генералов Леопольда II. Власти обещают скоро убрать этот памятник.

PS. Ну и в порядке трэша. В Йорке предлагают снести статую римскому императору Константину, потому что он поддерживал рабство.

По этой логике надо снести подавляющую часть статуй и памятников времен античности, так как практически все государства того исторического периода так или иначе строились на рабовладении.