 

Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020

01.07.2020, 20:30, Разное

Закон о защите памятников, не очень испугал активистов BLM.
Полиция разыскивает персонажей, которые вчера ночью облили красной краской статую Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.

В Балтиморе статую Джорджа Вашингтона пометили надписью "Рабовладелец".

Но помимо такого уличного вандализма, вполне себе продолжается компания по снятию статуй под давлением общественности и петиций.
Например, в Огайо сняли очередного Христофора Колумба.

В Бостоне, местные власти приняли решение таки снести памятник Аврааму Линькольну, как слишком расистсткий.

В принципе, закон против вандализма, никак подобному процессу сноса памятников не препятствует, просто переводит его в организованное русло в городах, где у власти находятся представители Демократической партии горячо поддерживающих ликвидацию/перенос части памятников.


Продолжается снятие памятников и в Европе.
В Бельгии убрали еще одного Леопольда II ответственного за геноцид в Конго.


А это памятник одному из генералов Леопольда II. Власти обещают скоро убрать этот памятник.

PS. Ну и в порядке трэша. В Йорке предлагают снести статую римскому императору Константину, потому что он поддерживал рабство.

По этой логике надо снести подавляющую часть статуй и памятников времен античности, так как практически все государства того исторического периода так или иначе строились на рабовладении.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Apple раскрыла принцип устройства лицевого щитка собственного производства для защиты от коронавируса

13.06 / Мнение: О выводе американских войск из Ирака

24.05 / В Венесуэле на видео записали испытания «Бука», «Смерча» и «Града»

07.04 / Мнение: Жена в плюсе

12.06 / “Спасший” Италию вирусолог назвал сроки второй волны COVID-19

29.05 / Все на продажу: возлюбленная Илона Маска Граймс собирается выручить денег за свою душу

20.04 / Мнение: Полцарства за вакцину

24.04 / Скандалы: Денис Волчек не снял напряжение

23.04 / Стас Садальский назвал доктора Александра Мясникова гадалкой

29.04 / В России создали технологию для контроля работающих на «удаленке» сотрудников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска