Мнение: Война с памятниками. 01.07.2020
01.07.2020, 20:30, Разное
Закон о защите памятников, не очень испугал активистов BLM.
Полиция разыскивает персонажей, которые вчера ночью облили красной краской статую Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке.
В Балтиморе статую Джорджа Вашингтона пометили надписью "Рабовладелец".
Но помимо такого уличного вандализма, вполне себе продолжается компания по снятию статуй под давлением общественности и петиций.
Например, в Огайо сняли очередного Христофора Колумба.
В Бостоне, местные власти приняли решение таки снести памятник Аврааму Линькольну, как слишком расистсткий.
В принципе, закон против вандализма, никак подобному процессу сноса памятников не препятствует, просто переводит его в организованное русло в городах, где у власти находятся представители Демократической партии горячо поддерживающих ликвидацию/перенос части памятников.
Продолжается снятие памятников и в Европе.
В Бельгии убрали еще одного Леопольда II ответственного за геноцид в Конго.
А это памятник одному из генералов Леопольда II. Власти обещают скоро убрать этот памятник.
PS. Ну и в порядке трэша. В Йорке предлагают снести статую римскому императору Константину, потому что он поддерживал рабство.
По этой логике надо снести подавляющую часть статуй и памятников времен античности, так как практически все государства того исторического периода так или иначе строились на рабовладении.
Источник: Colonel Cassad
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