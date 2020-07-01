В СПЧ заявили о попытках подорвать легитимность голосования

01.07.2020, 20:30, Новости дня

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию прошло без серьезных проблем, однако были попытки подорвать его легитимность, сообщил соучредитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), член СПЧ Александр Брод.

«Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» относительно голосования делает вывод, что оно прошло без серьезных проблем, но с очень серьезными попытками подорвать его легитимность, что не удалось», – передает его слова РИА «Новости».

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что считает «очень достойной» явку на голосовании по поправкам к Конституции.

К 20.00 явка составляла 64,99%. В Москве и центральной части РФ голосование завершилось в 20.00 мск.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».