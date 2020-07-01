 

Сеул надеется, что новый саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится до ноября

01.07.2020, 20:25, Новости дня

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут новый саммит до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре.

По словам одного из южнокорейских официальных лиц, недавно Мун Чжэ Ин адресовал соответствующую просьбу Белому дому. При этом уточняется, что американская сторона выразила понимание позиции Муна, и, насколько известно, работает над решением проблемы.

Публично США не ответили на заявление южнокорейского президента, первоначально сформулированное в ходе состоявшегося во вторник разговора Мун Чжэ Ина и официальных лиц Евросоюза.

Замгоссекретаря США Стивен Биган заявил ранее на этой неделе, что проведение нового саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном до президентских выборов маловероятно. По словам дипломата, отчасти это связано с ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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