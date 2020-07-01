Россия усиливает свое присутствие в Арктике

01.07.2020, 20:25, Новости дня

В связи с изменениями климата и сокращением ледового покрова в Северном полушарии Арктика представляет все больший геополитический интерес для мировых держав, которые вступают в борьбу за новые экономические возможности и за стратегическое превосходство в регионе.

В Арктике располагаются большие скрытые запасы нефти и газа и ряда минералов, а изменения климата представляет возможность для развития новых торговых путей. Одним из них является Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России и являющийся ключевым для интересов Москвы фактором. Северный морской путь потенциально может стать самым коротким торговым путем из Европы в Азию, составив серьезную конкуренцию Суэцкому каналу.

Среди восьми стран, примыкающих к региону – Дании, Канады, Норвегии, Исландии, Финляндии, Швеции, США и России – последняя имеет самую протяженную арктическую береговую линию, которая охватывает более 50 процентов территории Арктики. Северное побережье России все больше становится не только территорией освоения месторождений энергоносителей и развития коммерции, но и усиления военной инфраструктуры. За последние годы Москва восстановила и модернизировала советские военные, воздушные и радиолокационные арктические базы, а также стала развивать новые военные объекты, в том числе размещая дополнительные ракетные комплексы и системы противоракетной обороны.

Укрепляет Россия и свой ледокольный флот, в том числе атомный, которым сегодня не обладают другие страны.

Усиливающееся военное присутствие России в Арктике вызывает опасения западных экспертов. Несмотря на то, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что этот регион является стратегически важным, инвестиции США в арктическую инфраструктуру, в том числе военную, являются недостаточными. Это не только ограничивает новые экономические возможности, но и может представлять угрозу безопасности страны. Озабочены растущим влиянием России в Арктике и другие страны, однако этот вопрос редко обсуждается с Москвой напрямую, отмечают эксперты.

Проблема милитаризации региона стала темой веб-дискуссии «Военные позиции России в Арктике», организованной 30 июня 2020 г. вашингтонским Центром международных и стратегических исследований (CSIS).

«Арктика невероятно важна для экономического будущего России, – сказала во время обсуждения вице-президент центра Хизер Конли (Heather Conley), отметив потенциал региона в плане природных ископаемых, коммерческих возможностей и стратегического размещения российских военных сил. – Именно поэтому Россия сделала довольно значительные инвестиции в Арктику».

Касаемо российской военной инфраструктуры, эксперт условно разделяет регион на восточную и западную части. В восточной части – ближе к Аляске – Россия модернизировала аэродромы, поисково-спасательные средства и радиолокационные станции для повышения осведомленности в воздушной и морской сферах. Однако по мере продвижения на запад в сторону Кольского полуострова военный след России трансформируется, отмечает Хизер Конли.

Так, на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа – самом северном военном форпосте России – размещается российская военная база «Арктический трилистник». Другая военная база и новый ракетный комплекс «Бастион» располагаются на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, которые идеально расположены для военных операций в Арктике. Обе базы могут играть ключевую роль в обеспечении стратегического положения России в регионе.

У экспертов вызывает обеспокоенность развертывание Россией в западной части Арктики систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это усиливает возможности России по проецированию сил в Баренцевом море и увеличивают риск ограничения Москвой воздушного, морского или наземного доступа в регион для сил НАТО или США. Военные возможности России в западной части Арктики также включают потенциал гиперзвуковых крылатых ракет и высокоточного оружия, которые могут преодолеть системы противоракетной обороны США.

Таким образом, растущие военные возможности России в Арктике – как традиционные, так и ядерные – представляют вызов безопасности НАТО и США, подчеркивает Хизер Конли. Эксперт оценивает, что около 60% военных арктических возможностей России имеют оборонительные цели для защиты своей береговой линии и потенциальных ресурсов, а 40% – «становятся все более предназначенным для наступательных возможностей».

Эксперт Норвежского института оборонных исследований Катажина Зыск (Katarzyna Zysk, Norwegian Institute for Defence Studies) также отмечает важность в усилении российских военных позиций в Арктике располагающегося в Мурманской области Северного флота. Эксперт добавляет, что основу этого флота составляет подводный флот, в том числе атомные ракетные и торпедные подводные лодки.

«Россия успешно модернизировала свой стратегический подводный флот», – говорит эксперт, отметив, что его наибольшая часть развернута также в западной части Арктики и включает такие подводные лодки, как атомные подлодки 4-го поколения «Борей».

«Защита этих стратегических подводных лодок, а также их районов операций по-прежнему является главной задачей Северного флота», – добавляет эксперт, отметив, что ядерное сдерживание и Арктический регион в целом играют важную роль в российской военной доктрине.

Помимо использования стратегических подводных лодок, растет роль ядерного и традиционного оружия, подчеркивает Катажина Зыск. Она отмечает развитие Россией высокоточного оружия большой дальности, включая ракетный комплекс «Искандер», баллистические и крылатые ракеты наземного и морского базирования, а также гиперзвуковые крылатые ракеты, такие как «Кинжал», которые Россия планирует развернуть в Арктике.

В то же время Россия испытывает сложности со строительством крупных кораблей, в том числе новых эсминцев (боевых кораблей, предназначенных для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами, ракетами и кораблями), авианосцев (действующих в открытом море кораблей-авиабаз) и плавучих технических баз. Таким образом, Россия сфокусировалась на развитии возможностей небольших военных кораблей – корветов и фрегатов – и их вооружении высокоточным оружием. Также, увеличилась сложность операций и учений Северного флота, расширился их географический охват, а оперативность и время реагирования улучшились. При этом, добавляет эксперт, возможности Северного флота могут быть использованы и в поддержку российских военных операций в Балтийском или Черном морях. «Российская военная сила в Арктике не обязательно будет оставаться в Арктике», – заключает Катажина Зыск.

Хизер Конли также отмечает обеспокоенность экспертного сообщества проходящими в Артике российскими учениями и инцидентами, такими как гибель подводников на российском глубоководном аппарате в прошлом году. Эксперт отмечает отсутствие прозрачности касаемо такого плана инцидентов и того, какие испытания или операции могли в это время проводиться.

«Мы не до конца понимаем интересы и намерения России», – говорит Хизер Конли, добавив, что для поднятия доверия между Россией и странами НАТО необходимо создать специальный форум, посвященный именно вопросам военной инфраструктуры в Арктике.

«Арктический совет», (состоящий из восьми стран, имеющих суверенитет над территориями в пределах Северного полярного круга – прим. ред.) представляет собой площадку для сотрудничества в области охраны окружающей среды, а Совет Россия-НАТО не является подходящим форматом, в частности из-за того, что многие страны альянса не хотят усиливать напряженность с Россией, опасаясь милитаризации или потенциального конфликта в Арктике.

США также пытались создать круглый стол по вопросам безопасности при Европейском командовании вооружённых сил США, однако это не принесло ощутимых результатов. Поэтому Хизер Конли предлагает создать специальный форум министров обороны этих восьми стран. Она также подчеркивает, что это особенно важно в условиях, когда сегодня меняется система контроля над вооружениями.

Эксперт CSIS также выражает опасения, что США, как одна из этих стран, недостаточно инвестируют в развитие своей арктической инфраструктуры. Хотя США разарботали Арктическую оборонную стратегию и имеют военную базу на Аляске, Вашингтон не уделяет этому вопросу достаточно внимания. У США также имеется ограниченное количество ледоколов. «Дело не в том, чтобы следовать примеру России, – говорит Хизер Конли. – Речь идет об укреплении обороноспособности НАТО и США, так как мы наблюдаем усиливающиеся возможности России в сфере обычных и ядерных вооружений».

Катажина Зыск добавляет, что если НАТО не станет более серьезно заниматься «арктическим» вопросом, то Россия только укрепит там свои доминирующие позиции. Тогда альянсу будет еще сложнее соревноваться с российским присутствием в Арктике и сдерживать потенциальные угрозы.