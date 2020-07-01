 

«Би-би-си»: пожилым избирателям в подмосковном Лыткарине выдавали на участке по тысяче рублей

01.07.2020, 20:20, Разное

На избирательном участке в Промышленно-гуманитарном колледже подмосковного Лыткарина пожилым участникам голосования выдавали по 1000-1500 рублей, обнаружила «Русская служба Би-би-си». Чиновники объяснили это выплатами «детям войны».

Когда съемочная группа «Би-би-си» посещала участок четыре дня назад, они обнаружили, что пожилые избиратели сами спрашивали у членов комиссии и наблюдателей: «А где деньги можно получить?». Пенсионеры уточнили журналистам, что их заранее обзвонили и пригласили забрать выплаты в здании колледжа. Связь с голосованием они отрицали.

По их словам, выплаты по программе «Дети войны» предназначались всем, кто родился с 1937 по 1945 год. Это происходило в кабинете с табличкой «Прием несовершеннолетних узников ВОВ»; деньги выдавала бывшая начальница Военно-учетного стола Лыткарина Реолетта Прокуда, возглавляющая сейчас Общество инвалидов соседнего города Ступино, расположенного в ста км к югу.

«Я к голосованию никакого отношения не имею», — сказала Прокуда журналистам перед тем, как уехать с участка. «Никто никаких выплат никому на выборах не выдает. Выборы это выборы, программа это программа. Давайте путать не будем», — также возразил им глава администрации Лыткарина Евгений Серегин. Опрошенные «Би-би-си» адвокаты увидели в ситуации критерии подкупа, однако признали, что это является не нарушением, а политтехнологией.

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Для привлечения внимания к голосованию во многих регионах на участках проводят викторины и розыгрыши. Так, в Москве участникам голосования решили подарить купоны на покупки от 400 до 4 тысяч рублей в магазинах и ресторанах (общей суммой в 10 млрд рублей). «Медуза» и еще ряд изданий связывали проведение розыгрышей с контролем за явкой бюджетников и сотрудников крупнейших компаний. В Приморье полиция отчитывалась о задержании человека, якобы дававшего 400 рублей за голосование против поправок.

Источник: Новая газета



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