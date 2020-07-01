Режиссер музыкальной комедии “Почти знамениты” Питер Каттанео: “В нашем фильме мы разбили актрис по голосам, а не по номинациям на “Оскар”

01.07.2020, 20:18, Разное

Своеобразный конек британца Питера Каттанео – талантливые актерские ансамбли, которые под его руководством приобретают неожиданные навыки. Так, в знаменитой комедии режиссера “Мужской стриптиз” Роберт Карлайл и Том Уилкинсон осваивали премудрости танца у шеста: актеры играли работников сталелитейного завода, вынужденных податься на вольные хлеба после закрытия предприятия. Актрисы из нового фильма Каттанео “Почти знамениты” подвергаются менее радикальной трансформации и начинают музицировать. В картине рассказывается о быте жен находящихся в Афганистане офицеров. Предоставленные сами себе и постоянно испытывающие тревогу за супругов, они решают устроить кружок пения – а в итоге находят не только новый круг общения, но и множество благодарных слушателей. Об истоках этой – абсолютно реальной – истории и о том, почему актерам в его картине не нужно было уметь петь, Питер и рассказал в интервью.

Давайте начнем с начала: как вам вообще пришла идея снимать кино про хор, которые организовали жены военных?

Это случилось три года назад: со мной связался продюсер Рори Аиткен и попросил посмотреть документальный фильм Гарета Мэлоуна (речь о картине The Choir: Military Wives, сделанную в рамках документальной серии для BBC) – про хор, который организовали жены военных. На тот момент я ничего не знал о подобных вещах, но от сцен в том доке у меня просто волосы на голове встали дыбом. Я чувствовал, что в этом есть что-то невероятно эмоциональное, но потом подумал: “А зачем вообще снимать кино, когда есть документалка? Что тут добавлять?”. И тогда мы начали исследовать эту тему и узнали о женском хоре Каттерик. Я поговорил с женщинами, которые сами его организовали, встретился с ними… В итоге в первой части фильма “Почти знамениты” мы рассказываем историю женского хора Каттерик, а во второй – хора из Чивенора, который образовался в Девоне и даже впоследствии выступал в Альберт-Холле. Это выступление, а также песни, созданные из писем этих женщин мужьям, мы тоже показали в кино.

Кадр из фильма “Почти знамениты”

Это правда, что вы настояли на том, чтобы сценаристами картины были женщины? Почему?

Я понял, что это важно для этой истории, когда сам встретился с первым хором. Я разговаривал с женами военных, пытался познакомиться с ними поближе – и они действительно были очень дружелюбны и открыты, но вместе с тем было видно, что только женщина сможет прочувствовать то, через что они прошли. Поэтому я посоветовал одной из наших сценаристов Рейчел Таннард туда съездить: она ходила с ними в пабы, слушала рассказы о военной службе их мужей и быстро влилась в коллектив.

Клуб жен военных – это не только гендерная вещь, но и свой особый закрытый мир, даже целый класс…

О да! Мир военных тесно связан с британской классовой системой. Собственно, последняя во многом и берёт свое начало в военной среде. Три столпа, на которых держится британское общество, – это церковь, правовая система и армия. И мне было особенно интересно показывать наш фильм за границей и видеть, что иностранные зрители прекрасно понимают, о чём идет речь. Они даже посмеивались над этим: “Ох уж это ваша британская классовая система!”. Особенно смешно было публике в Скандинавии – видимо, они лучше всего это прочувствовали. К тому же, все премудрости существования столь разных женщин в одном коллективе у нас показывают такие прекрасные актрисы, как Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган: одним только взглядом или жестом они могут рассказать вам больше, чем словами.

Кристин Скотт Томас и Шэрон Хорган в фильме “Почти знамениты”

На премьере фильма в Великобритании были настоящие жены военных. Они в первый раз видели это кино?

Некоторые видели его раньше, но большинство смотрело впервые, да.

Наверное, это особое чувство – когда вы показываете фильм людям, которые изначально и вдохновили вас на съемки…

Это неповторимое чувство! Конечно, мы, режиссеры, всё время проводим тестовые просмотры, где зрители заполняют карточки и описывают свою реакцию. И всегда спорим, нужно ли нам прислушиваться к мнению фокус-групп. Я считаю, показывать фильм посторонним людям, не имеющим никакого отношения к его созданию, очень полезно: так вы лучше прочувствуете аудиторию и поймёте, зацепила их эта история или нет. Как раз такой предпросмотр мы и устроили для “Почти знамениты”, и за пару минут до сеанса представители студии Lionsgate неожиданно сообщили мне: “Кстати, сюда должны прийти реальные жены военных”. В ответ я лишь спросил их: “Вы пытаетесь довести меня до сердечного приступа?” (Смеется.) Просмотр начался, потом кино закончилось, включился свет, и эти женщины тут же ушли: им же не нужно было отвечать на вопросы о своих впечатлениях. Я пошёл за ними вслед и спросил: “Что скажете?” Они украдкой вытирали слезы, показывали мне большие пальцы и говорили: “Вы всё правильно сделали. Вы совершенно верно уловили настрой”. Это многое для меня значило.

Питер КаттанеоДавайте поговорим об актерах. Вы сразу решили, что одну из главных ролей сыграет Кристин Скотт Томас?

Кристин и Шэрон Хорган мы пригласили одновременно: всегда лучше сразу подбирать дуэт, если основное внимание концентрируется на двух персонажах. А потом я узнал, что они и без нас сами связались друг с другом, наверняка говорили: “Не буду работать, если ты не подпишешься на проект”. (Улыбается.) Эти женщины идеально дополняют друг друга: по одиночке это две харизматичные актрисы, но когда они вместе, то происходит что-то вовсе невероятное.

Вы старались выбирать актеров, которые умеют петь – все же вы снимали музыкальное кино?

Скорее, наоборот. Как-то я даже сказал нашему директору по кастингу Джулии: “Хватит говорить мне, что у этого актера хороший голос”. Я не планировал снять очередной концерт или мюзикл – скорее, мне хотелось найти людей, которые естественно смотрелись бы в заданных обстоятельствах и даже не особо умели бы петь. Ведь именно об этом фильм: когда эти женщины только собирали хор, они понятия не имели, как и что делать. Кстати, забавно, что пара актёров, с которыми я работал раньше, отказались от роли именно из-за переживаний о том, что не умеют петь. Но на самом деле, у большинства в этой профессии хороший слух.

Кристин Скотт Томас

Одну песню мы репетировали очень тщательно и постарались сделать ее как можно лучше – речь о композиции, которую героини исполняют в Альберт-Холле в финале: в конце концов, они готовились к этому выступлению 5 месяцев и нам надо было это показать. Остальные же песни я репетировать не хотел и говорил актрисам: “Вы будете петь естественно, иногда будете сбиваться, но ваши персонажи будут учиться на ошибках”. Но актрисы были не согласны и тайком от меня распевались по углам (Смеется), а я отлавливал их и пытался запретить это. На что получал ответ: “Мы актеры, мы можем притворяться, что знаем текст”. Вообще эти моменты с пением стали ключевыми и больше всего сплотили актерский состав. К тому же у нас все было очень демократично: ведь мы разбили их по голосам – альты и сопрано – а не по количеству номинаций на “Оскар” (Смеется).

А вы подпевали актрисам?

Меня все просили замолчать, потому что я ужасный певец (Смеется.). Но невозможно не подпевать таким мелодиям. Я все еще помню эти мотивы: наливаю чай и ловлю себя на мысли, что опять пою их. Кажется, они навсегда засели у меня в голове.

Кадр из фильма “Почти знамениты”

Почему вы решили использовать столько треков из 80-х годов?

О, это была золотая эра. В документальном фильме Гарета Мэлоуна хор исполняет песню Guns N’ Roses Sweet Child O’Mine, которую трудно представить в хоровом исполнении, но получается она у них блестяще. Поэтому я и подумал, что хор должен исполнять песни, которые ты не ожидаешь услышать. И так мы постепенно пришли к 80-м – частично еще и потому, что героиня Шэрон слушала много такой музыки. Кстати, знаете, выбирать песни довольно сложно. Ведь их так много! Если ты идёшь на Spotify, то там миллионы треков. К счастью, у нас была Лиз Галлахер, блестящий музыкальный продюсер, предложения которой очень помогли.

Как бы вы описали для себя идею этого фильма? Как некое спасение, которое находят эти женщины, пока их мужья рискуют жизнью?

Наверное, да. А еще я бы сказал так: люди вообще склонны собираться вместе, а музыка в этот момент дает им утешение и исцеляет. Мне кажется, в наши дни мы всё меньше и меньше делаем что-то вместе. Хотя именно так мы становимся сильнее – это правда. И именно об этом рассказывает наш фильм.

Кадр из фильма “Почти знамениты”