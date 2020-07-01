От Ксении Раппопорт до плутократов: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

01.07.2020, 20:18, Разное

TEGIN

Карантинное увлечение дизайнера Светланы Тегин фотографией подарило жизнь атмосферной съемке образов коллекции TEGIN SS20 с актрисой Ксенией Раппопорт в центре камеры айфона. Актриса примерила на себя образ одной из самых ярких и талантливых художниц 20 века, иконы искусства, Джорджии О’Кифф. Эстетика и аскетичный стиль художницы, работавшей в безлюдной и величественной пустыне в Нью-Мексико, притягивает и толкает на эксперименты. Как бы жила художница сейчас среди нас? Ксения Раппопорт в скором времени как раз будет играть такую роль в кино, что и позволило двум талантливым женщинам воссоздать притягательное эстетическое поле Джорджии О’Кифф, первой художницы, сделавшей ставку на собственный имидж и окружающий интерьер, сформировавшие ее вкус и творчество.

Plutocrat

Самый желанный, закрытый и одновременно ненавистный клуб? Клуб влиятельных и состоятельных плутократов, определяющих политику страны. Новый бренд одежды премиум-сегмента Plutocrat, смело запущенный в наше непростое время несколькими бизнесменами, приглашает вступить в закрытый клуб. Что до коллекции весна-лето 2020, вдохновленной противоречивой эпохой 90-х, она о том, как авантюризм и бунтарство диктуют стиль. В вещах отражена уличная мода – от спорт-шика до smart casual, влияние Hip-Hop и R&B-культур, отголоски мужской рабочей униформы, женственные силуэты, смешение стилей и фактур. Отдельное внимание стоит уделить абстрактным авторским принтам, вдохновленным морской стихией, где главной фигурой становятся акулы (мира моды), которые выходят на охоту. В женской линии платья и топы в бельевом стиле традиционно коммуницируют с костюмной шерстью и спортивными комплектами. Мужчин в SS20 будут узнавать по брюкам карго, навеянным винтажной спецодеждой, болоневым костюмам силуэта 90-х и спортивными костюмами из футера. Коллекция скрывает множество потайных трансформаций как в одежде, так и в фурнитуре. Рискнем?

ALRAWASH

Поговорим о патриотичности. О ней сейчас много говорят. А что делают? Российский бренд ALRAWASH делится своими соображениями посредством осенне-зимней коллекции AMBER 20/21. В ней многое очень “по-российски”, начиная от вдохновителя – янтаря – и заканчивая общей атмосферой богемной расслабленности, интеллигентности и легкой помпезности. Все модели объединяет фурнитура – роскошные пуговицы из балтийского янтаря, исторически наполненного особой энергетикой. Самое крупное месторождение янтаря России досталось после Второй мировой войны, поэтому он – про победу, силу и веру. Про жизнеутверждающий внутренний огонь, при этом теплый и солнечный. Элементы милитаристского стиля в, казалось бы, женственных тренчах и жакетах намекают: нас не сломить!

Отделка рукавов, плетеные топы, “сетки” в головных уборах, “пчелиный рой” в вышивке как напоминание о пасеке, бортничестве – самом мирном и традиционном ремесле. Стеганые баска, капор и телогрейка – из той же патриархальной сельской истории. В коллекции много и про винтаж – олдскульно-плотные кожа и деним 80-х. Кутюрная ручная работа – основа философии ALRAWASH, поэтому и AMBER COLLECTION отличает использование натуральных полудрагоценных камней, жемчуга и кристаллов премиального качества. Сегодня, когда валюта в очередной раз подскочила до небес, самое время носить отечественные бренды, использующие дары русской природы, уходящие на экспорт в огромных количествах.

Present Simple tricot

Пока команда бренда Present Simple tricot, созданная сестрами Камиллой и Ринатой Загидуллиными и их подругой Таней Ягодкиной, работает над осенней коллекцией и созданием швейных капсул, расскажем о философии бренда в простом настоящем времени. Несмотря на противоречивое название, дизайнеры не гонятся за мимолетными трендами, а транслируют стиль жизни и вечные ценности. Основательницы ищут вдохновение для коллекций и съемок в значимых моментах жизни – природа, окутанный туманом океан, конные прогулки и теплые летние вечера с близкими друзьями, которые уже так заждались нас. Вневременной дизайн и премиальные материалы коллекции уже получили поддержку у селебрити и блогеров, среди которых: Равшана Куркова, Наталья Османн, Валерия, Елена Летучая, Полина Аскери, Елена Кулецкая, Урсула Ким и другие. Производство расположено в Москве и Московской области для полного контроля процесса, а ткани и пряжа закупаются на итальянских фабриках. Некоторые лимитированные модели создаются из остатков заказов крупных люксовых брендов. Для клиентов Present Simple tricot – это и экологично, и экономично.

Roma Uvarov Design

Российский дизайнер Рома Уваров славится “безумной одеждой с идеей”, а его театральный и совершенно максималистский стиль еще ярче раскрывается в новой осенне-зимней коллекции RomaUvarovDesign. При ее создании дизайнер размышлял о “детской” наивной красоте, чистоте и невинности как инструменте манипуляций, способных разрушать. В капсуле практически нет монотонных вещей, даже простая белая блузка дополнена гиперобъемными рукавами, воротником или бантом, а платье в стиле baby doll – контрастными элементами из других моделей. Сочетание разных фактур и элементов проходит лейтмотивом через всю коллекцию – в одной модели могут встретиться шифоновая белоснежная блузка и часть хлопкового платья с цветочным принтом, ситцевое “детское” платье с воротником и часть пиджака из плотной ткани.

Мужская линия выполнена в единой стилистике с женской, и среди моделей можно встретить длинные рубашки с детскими принтами. Скомбинированные “случайным образом” модели помогают создать актуальные, асимметричные и многослойные образы. Кроме того, бренд поддерживает практику second life, используя винтажные предметы и материалы для создания аксессуаров и фурнитуры – жемчужные бусы заменяют ремешки у сумок, фарфоровые собачки превращаются в серьги, бусы и браслеты. Вдохновением для оригинальных творческих экспериментов Ромы Уварова с инфантилизмом становятся и запах книг, и пластилиновые цветы, и расстроенное пианино.

Текст: Анастасия Левит